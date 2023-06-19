Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 20 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul 26°: Yağmurlu

Bursa 24°: Yağmurlu

Tekirdağ 26°: Yağmurlu

Edirne 30°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Sakarya 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 27°: Yer yer yağışlı

Yalova 24°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Aksaray 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Konya: 24°: Sağanak yağışlı

Eskişehir 23°: Sağanak yağışlı

Kırıkkale 25°: Sağanak yağışlı

Çankırı 25°: Sağanak yağışlı

Kayseri 22°: Sağanak yağışlı

Yozgat 20°: Sağanak yağışlı

Sivas 21°: Sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Uşak ise yağmurlu olacak.

İzmir 30°: Parçalı bulutlu

Manisa 31°: Parçalı bulutlu

Aydın 34°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 27°: Parçalı bulutlu

Denizli 29°: Parçalı bulutlu

Balıkesir 28°: Parçalı bulutlu

Uşak 25°: Yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Antalya ve Isparta ise parçalı bulutlu olacak.

Adana 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 33°: Parçalı bulutlu

Hatay 27°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Osmaniye 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kahramanmaraş 31°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta 26°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 33°: Parçalı bulutlu

Mardin 28°: Parçalı bulutlu

Siirt 31°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Amasya 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayburt 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bolu 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Giresun 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Karabük 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Ordu 24° : Gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 27°: Parçalı bulutlu

Ardahan 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 28°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tunceli 27°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muş 27°: Parçalı bulutlu

Şırnak 28°: Parçalı bulutlu

Van 24°: Parçalı bulutlu

Hakkari 25°: Parçalı bulutlu