Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 20 Haziran Salı günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
İstanbul 26°: Yağmurlu
Bursa 24°: Yağmurlu
Tekirdağ 26°: Yağmurlu
Edirne 30°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Sakarya 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 27°: Yer yer yağışlı
Yalova 24°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Konya: 24°: Sağanak yağışlı
Eskişehir 23°: Sağanak yağışlı
Kırıkkale 25°: Sağanak yağışlı
Çankırı 25°: Sağanak yağışlı
Kayseri 22°: Sağanak yağışlı
Yozgat 20°: Sağanak yağışlı
Sivas 21°: Sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Uşak ise yağmurlu olacak.
İzmir 30°: Parçalı bulutlu
Manisa 31°: Parçalı bulutlu
Aydın 34°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 27°: Parçalı bulutlu
Denizli 29°: Parçalı bulutlu
Balıkesir 28°: Parçalı bulutlu
Uşak 25°: Yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Antalya ve Isparta ise parçalı bulutlu olacak.
Adana 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 33°: Parçalı bulutlu
Hatay 27°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Osmaniye 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Kahramanmaraş 31°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 26°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 32°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 33°: Parçalı bulutlu
Mardin 28°: Parçalı bulutlu
Siirt 31°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Amasya 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bayburt 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Giresun 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Karabük 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Ordu 24° : Gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 27°: Parçalı bulutlu
Ardahan 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 28°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tunceli 27°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muş 27°: Parçalı bulutlu
Şırnak 28°: Parçalı bulutlu
Van 24°: Parçalı bulutlu
Hakkari 25°: Parçalı bulutlu