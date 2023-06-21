20 Haziran 2023 reyting sonuçları! Masterchef, Vermem Seni Ellere, Güldür Güldür reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Salı akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Masterchef, Vermem Seni Ellere, Güldür Güldür dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 20 Haziran 2023 Salı akşamı reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Masterchef Türkiye All Star olurken, 2. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. 

TOTAL İLK 10 PROJE VE KANALLARI

1             MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR               TV8

2             MUGE ANLI ILE TATLI SERT           ATV

3             ESRA EROL'DA   ATV

4             VERMEM SENI ELLERE (TKR)       ATV

5             ATV ANA HABER               ATV

6             FOX ANA HABER               FOX

7             GULDUR GULDUR SHOW (TKR)  SHOW TV

8             KANAL D ANA HABER     KANAL D

9             SHOW ANA HABER          SHOW TV

10          GELINIM MUTFAKTA      KANAL D

AB İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

1             MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR               TV8

Squid Game 2.sezon ne zaman Netfix'e gelecek? Squid Game 2.sezon ne zaman Netfix'e gelecek?

2             MUGE ANLI ILE TATLI SERT           ATV

3             FOX ANA HABER               FOX

4             GULDUR GULDUR SHOW (TKR)  SHOW TV

5             VERMEM SENI ELLERE (TKR)       ATV

6             ATV ANA HABER               ATV

7             ESRA EROL'DA   ATV

8             SHOW ANA HABER          SHOW TV

9             MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET    TV8

10          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ    TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1             MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR               TV8

2             MUGE ANLI ILE TATLI SERT           ATV

3             FOX ANA HABER               FOX

4             GULDUR GULDUR SHOW (TKR)  SHOW TV

5             ESRA EROL'DA   ATV

6             VERMEM SENI ELLERE (TKR)       ATV

7             ATV ANA HABER               ATV

8             KANAL D ANA HABER     KANAL D

9             ORGANIZE ISLER (T.S) (TKR)         STAR TV

10          SHOW ANA HABER          SHOW TV

Kaynak: DEMET CENGİZ