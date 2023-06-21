20 Haziran 2023 reyting sonuçları! Masterchef, Vermem Seni Ellere, Güldür Güldür reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Salı akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Masterchef, Vermem Seni Ellere, Güldür Güldür dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 20 Haziran 2023 Salı akşamı reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Masterchef Türkiye All Star olurken, 2. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROJE VE KANALLARI

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 VERMEM SENI ELLERE (TKR) ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

AB İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 VERMEM SENI ELLERE (TKR) ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 VERMEM SENI ELLERE (TKR) ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ORGANIZE ISLER (T.S) (TKR) STAR TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV