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Besteci, söz yazarı, romancı ve şair Tuna Kiremitçi, yeni düetini Candan Erçetin ile yaptı. Ünlü ikili, sözleri Kiremitçi'ye, müziği Rainbow grubuna ait Müslüm Gürses klasiği "Affet"i yorumladılar. Bu aynı zamanda Pasaj&Garaj Müzik etiketli üçüncü Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları albümünün çıkış şarkısı oldu.

Albümde Kiremitçi'nin daha önce Zuhal Olcay, Gökçe, Aydilge, Burcu Tatlıses, Su Soley, Simge Pınar, Ceren Gündoğdu, Işıl Ayman ve Lütfiye Özipek'le yaptığı düetler yer alıyor.

Hayali gerçek oldu

Tuna Kiremitci "Hayalim yedi yıldır süren ve milyonlarca dinleyiciye ulaşmış düet albümlerimi Candan Erçetin ile tamamlamaktı, çok şükür gerçek oldu" dedi. Şarkının düzenlemesini Hüseyin Çebişçi yaptı. Üçüncü Tuna Kiremitci ve Arkadaşları albümü de ilk ikisi gibi Pasaj Müzik tarafından plak olarak da yayınlanacak.