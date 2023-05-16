Sandık Görevlisi Ücretleri Merak Konusu: 2023 Seçimlerinde Ne Kadar Ücret Alacaklar?

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından sandık görevlisi olarak görev yapanlar, alacakları ücretleri ve ödeme takvimini merak ediyor. 81 il ve 973 ilçede 191 binden fazla sandık kuruldu ve bu sandık kurullarında görev yapan kişilerin ödeme detayları netleşmeye başlıyor.

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Kadar Olacak?

14 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmamakla birlikte, genel hesaplama yönteminin memur maaş katsayısı olan 2000 x 0,433684 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. Sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarihin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Müşahitler Ücret Alacak mı?

Müşahitler, siyasi partilerin ve adayların ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkililerdir. Müşahitlik, resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Seçim Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

Seçim görevlilerinin temel görevleri, oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması, oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi, oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması, seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması, oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi gibi işlemlerdir. Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

Sonuç olarak, 2023 seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapanların ödeme detayları ve ücretleri yakında açıklanacak. Bu süreçte görev yapan tüm kişilere teşekkür ediyoruz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ