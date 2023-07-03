2 Temmuz 2023 reyting sonuçları! MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Buz Devri 3... reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Pazar akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki MasterChef All Star, Vermem Seni Ellere, Buz Devri 3... dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 2 Temmuz 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları...

2 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Vermem Seni Ellere", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Kanal D'de tekrar ekrana gelen yabancı sinema "Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Vermem Seni Ellere", 3.sırada "Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı" yer aldı.