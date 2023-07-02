2 Temmuz Pazar Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 2 Temmuz Pazar günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 2 Temmuz Pazar günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
2 TEMMUZ 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yerli Sinema Görgüsüzler
16:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz 2
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
23:45 Yerli Sinema Çember: Sırlar Apartmanı
01:30 Yerli Sinema Çember: Sırlar Apartmanı
03:15 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa
16:30 Yerli Sinema Oh Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Şaban Oğlu Şaban
22:00 Yerli Sinema Aile Şerefi
00:00 Maviye Sürgün
02:15 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa
04:00 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Vermem Seni Ellere
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
23:45 Yabancı Sinema Barut Kokteyli
02:00 Vermem Seni Ellere
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
22:30 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
14:45 Benim Güzel Ailem
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Büyükbaba İle Savaş
22:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:40 Benim Güzel Ailem
03:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:05 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Yabancı Sinema Affedilmeyen
02:30 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kısmet
12:30 Yasak Elma
15:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yerli Sinema Deli Deli Küpeli
22:15 İlk Buluşma
00:45 Yerli Sinema Deli Deli Küpeli
02:30 Yasak Elma
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
Kaynak: DEMET CENGİZ