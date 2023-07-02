2 Temmuz Pazar Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 2 Temmuz Pazar günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 2 Temmuz Pazar günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

2 TEMMUZ 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI



KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yerli Sinema Görgüsüzler

16:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz 2

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

23:45 Yerli Sinema Çember: Sırlar Apartmanı

01:30 Yerli Sinema Çember: Sırlar Apartmanı

03:15 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa

16:30 Yerli Sinema Oh Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Şaban Oğlu Şaban

22:00 Yerli Sinema Aile Şerefi

00:00 Maviye Sürgün

02:15 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa

04:00 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Vermem Seni Ellere

16:00 Üvey Anne

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

23:45 Yabancı Sinema Barut Kokteyli

02:00 Vermem Seni Ellere

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

22:30 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

00:30 Aramızda Kalsın

02:30 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

14:45 Benim Güzel Ailem

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Büyükbaba İle Savaş

22:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:40 Benim Güzel Ailem

03:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:05 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Yabancı Sinema Affedilmeyen

02:30 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kısmet

12:30 Yasak Elma

15:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yerli Sinema Deli Deli Küpeli

22:15 İlk Buluşma

00:45 Yerli Sinema Deli Deli Küpeli

02:30 Yasak Elma

04:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk