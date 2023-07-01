Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 2 Temmuz Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 32°: Güneşli
İzmir 36°: Güneşli
Bursa 34°: Güneşli
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Muğla 32°: Güneşli
Manisa 33°: Güneşli
Karabük 31°: Güneşli
Bitlis 29°: Güneşli
Bolu 28°: Güneşli
Nevşehir 29°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli
Ağrı 28°: Güneşli