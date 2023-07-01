Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 2 Temmuz Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 32°: Güneşli

İzmir 36°: Güneşli

Bursa 34°: Güneşli

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Muğla 32°: Güneşli

Manisa 33°: Güneşli

Karabük 31°: Güneşli

Bitlis 29°: Güneşli

Bolu 28°: Güneşli

Nevşehir 29°: Güneşli

Aksaray 31°: Güneşli

Ağrı 28°: Güneşli