Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 2 Temmuz Pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İstanbul 31°: Güneşli

Bursa 34°: Güneşli

Tekirdağ 30°: Güneşli

Edirne 36°: Parçalı bulutlu

Sakarya 32°: Güneşli

Kırklareli 34°: Yer yer yağışlı

Yalova 32°: Güneşli

Kocaeli 33°: Güneşli

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Ankara 32°: Güneşli

Aksaray 31°: Güneşli

Konya: 32°: Güneşli

Eskişehir 32°: Güneşli

Kırıkkale 33°: Güneşli

Çankırı 33°: Güneşli

Kayseri 30°: Güneşli

Yozgat 27°: Güneşli

Sivas 27°: Güneşli

Nevşehir 29°: Güneşli

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

İzmir 36°: Güneşli

Manisa 33°: Güneşli

Muğla 32°: Güneşli

Aydın 37°: Güneşli

Çanakkale 33°: Güneşli

Denizli 36°: Güneşli

Balıkesir 32°: Güneşli

Uşak 31°: Güneşli

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 33°: Parçalı bulutlu

Antalya 31°: Güneşli

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 31°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 33°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 34°: Güneşli

Isparta 33°: Güneşli

Manisa 33°: Güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.

Gaziantep 34°: Güneşli

Adıyaman 37°: Güneşli

Diyarbakır 38°: Güneşli

Mardin 35°: Güneşli

Siirt 37°: Güneşli

Şanlıurfa 38°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Kastamonu ise parçalı bulutlu olacak.

Amasya 33°: Güneşli

Bayburt 25°: Güneşli

Bolu 28°: Güneşli

Giresun 26°: Güneşli

Kastamonu 31°: Parçalı bulutlu

Sinop 25°: Güneşli

Karabük 31°: Güneşli

Ordu 27: Güneşli

Rize 26°: Güneşli

Trabzon 26°: Güneşli

Zonguldak 27°: Güneşli

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlı, yer yer ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 28°: Güneşli

Ardahan 23°: Güneşli

Bitlis 29°: Güneşli

Erzurum 26°: Güneşli

Kars 24°: Güneşli

Malatya: 31°: Güneşli

Tunceli 33°: Güneşli

Muş 31°: Güneşli

Şırnak 33°: Güneşli

Van 27°: Güneşli

Hakkari 30°: Güneşli



