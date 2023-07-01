Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 2 Temmuz Pazar günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İstanbul 31°: Güneşli
Bursa 34°: Güneşli
Tekirdağ 30°: Güneşli
Edirne 36°: Parçalı bulutlu
Sakarya 32°: Güneşli
Kırklareli 34°: Yer yer yağışlı
Yalova 32°: Güneşli
Kocaeli 33°: Güneşli
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Ankara 32°: Güneşli
Aksaray 31°: Güneşli
Konya: 32°: Güneşli
Eskişehir 32°: Güneşli
Kırıkkale 33°: Güneşli
Çankırı 33°: Güneşli
Kayseri 30°: Güneşli
Yozgat 27°: Güneşli
Sivas 27°: Güneşli
Nevşehir 29°: Güneşli
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
İzmir 36°: Güneşli
Manisa 33°: Güneşli
Muğla 32°: Güneşli
Aydın 37°: Güneşli
Çanakkale 33°: Güneşli
Denizli 36°: Güneşli
Balıkesir 32°: Güneşli
Uşak 31°: Güneşli
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer de parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 33°: Parçalı bulutlu
Antalya 31°: Güneşli
Hatay 33°: Parçalı bulutlu
Mersin 31°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 33°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 34°: Güneşli
Isparta 33°: Güneşli
Manisa 33°: Güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor.
Gaziantep 34°: Güneşli
Adıyaman 37°: Güneşli
Diyarbakır 38°: Güneşli
Mardin 35°: Güneşli
Siirt 37°: Güneşli
Şanlıurfa 38°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Kastamonu ise parçalı bulutlu olacak.
Amasya 33°: Güneşli
Bayburt 25°: Güneşli
Bolu 28°: Güneşli
Giresun 26°: Güneşli
Kastamonu 31°: Parçalı bulutlu
Sinop 25°: Güneşli
Karabük 31°: Güneşli
Ordu 27: Güneşli
Rize 26°: Güneşli
Trabzon 26°: Güneşli
Zonguldak 27°: Güneşli
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlı, yer yer ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 28°: Güneşli
Ardahan 23°: Güneşli
Bitlis 29°: Güneşli
Erzurum 26°: Güneşli
Kars 24°: Güneşli
Malatya: 31°: Güneşli
Tunceli 33°: Güneşli
Muş 31°: Güneşli
Şırnak 33°: Güneşli
Van 27°: Güneşli
Hakkari 30°: Güneşli
Kaynak: HABER MERKEZİ