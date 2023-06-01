Sinema endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nın ikincisi 2-4 Haziran tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi’nde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek buluşmada paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sinematek Günleri’nde sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyoneller buluşacak. 2 Haziran Cuma günü başlayacak ve 4 Haziran Pazar günü sona erecek Sinamatek Günleri’nde senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Sinematek/Sinema Evi’nin Köşk Etkinlik Salonu, Cam Bina Toplantı Odası ve Onat Kutlar Sinema Salonu’nda düzenlenecek “II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları”da üç gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 8 oturum, 1 atölye ve 1 söyleşi gerçekleştirilecek.

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