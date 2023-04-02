3 Nisan Pazartesi yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kadının Eseri
12:30 Yasak Elma
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Bir Aşk İki Hayat
22:45 Yasak Elma
00:30 Gol Kralı
01:15 Bir Aşk İki Hayat
02:30 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:15 El Kızı
06:00 Zümrüdüanka
06:15 Kuruluş Osman
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 atv Ana Haber
19:20 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Adı Sevgi
00:25 Destan
02:30 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 Neşeli Günler
00:00 Aziz
02:45 Oğlum
06:45 İki Aile
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Pelin'in Mutfağı
18:45 Star Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Kaderimin Oyunu
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Söz
7:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panorama
15:00 Dargın Kuzenler
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dormen ie Aklımdaki Sorular Ramazan
03:30 Oynat Bakalım
04:15 Emre Dormen ie Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 8*8
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Kara Tahta
11:50 Enine Boyuna
13:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
15:00 Ramazan Günlüğü
05:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 TRT 1 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
00:15 Kara Tahta
02:55 Ramazan Günlüğü
03:20 Sahur Bereketi
05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi