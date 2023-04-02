Anketler ne diyor, kim önde?

Bunlar da ilginizi çekebilir

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

16:30 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

09:00 Bir Demet Tiyatro

13:00 Bir Şansım Olsa

02:45 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur

02:30 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

19:20 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

01:15 Bir Aşk İki Hayat

20:30 Bir Aşk İki Hayat

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

3 Nisan Pazartesi yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.