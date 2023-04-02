3 Nisan Pazartesi yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz. 

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Yasak Elma

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Bir Aşk İki Hayat

22:45 Yasak Elma

00:30 Gol Kralı

01:15 Bir Aşk İki Hayat

02:30 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:15 El Kızı

06:00 Zümrüdüanka

06:15 Kuruluş Osman

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 atv Ana Haber

19:20 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Adı Sevgi

00:25 Destan

02:30 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:00 Neşeli Günler

00:00 Aziz

02:45 Oğlum

06:45 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:30 En Güzel Bölüm 

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Kaderimin Oyunu

02:00 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

7:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panorama

15:00 Dargın Kuzenler

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dormen ie Aklımdaki Sorular Ramazan 

03:30 Oynat Bakalım

04:15 Emre Dormen ie Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 8*8

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Kara Tahta

11:50 Enine Boyuna

13:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

15:00 Ramazan Günlüğü

05:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 TRT 1 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

00:15 Kara Tahta

02:55 Ramazan Günlüğü

03:20 Sahur Bereketi

05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi