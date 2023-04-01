2 Nisan Pazar yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Pazar günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Adım Farah
- 16:00 Yasak Elma
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Ego
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 İkiz Patiler
- 11:25 Dizi TV
- 12:15 Kardeşlerim
- 15:55 Ateş Kuşları
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 23:20 Başım Belada
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güzel Günler
- 09:30 Meltem Demir ile Hanımeli
- 10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Yüz Yıllık Mucize
- 16:00 Çöp Adam
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Yüz Yıllık Mucize
- 09:00 10 Yaş Genç
- 10:00 Yabancı Sinema
- 12:30 Survivor Panaroma
- 15:15 Yabancı Sinema
- 17:15 Survivor 2023
- 20:00 Survivor 2023
- 00:15 Survivor Ekstra
- 08.20 Uyanış: Büyük Selçuklu
- 11.40 1 Çorba
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Al Sancak
- 15.40 1 Çorba
- 15.45 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ana Haber
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 20.00 Teşkilat
- 23.30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi