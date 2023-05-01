Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul: 19°: Parçalı bulutlu
Bursa 22° : Parçalı bulutlu
Tekirdağ 18°: Parçalı bulutlu
Edirne 20°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu
Yalova 20°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 15°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara 16°: Güneşli
Aksaray 16°: Güneşli
Konya: 18°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 18°: Parçalı bulutlu
Kırıkkale 17°: Güneşli
Çankırı 17°: Güneşli
Kayseri 13°: Parçalı bulutlu
Yozgat 10°: Güneşli
Sivas 11°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 25°: Çok bulutlu
Manisa 24°: Çok bulutlu
Aydın 24°: Çok bulutlu
Çanakkale 22° :Çok bulutlu
Balıkesir 23°: Parçalı bulutlu
Bursa 22° : Parçalı bulutlu
Uşak 20°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adana 25°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Parçalı bulutlu
Hatay 22°: Güneşli
Mersin 25°: Güneşli
Osmaniye 24°: Güneşli
Kahramanmaraş 22°: Parçalı bulutlu
Isparta 17°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 18°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 18° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Mardin 15°: Parçalı bulutlu
Siirt 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Şanlıurfa 23°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bayburt 3°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yer yer kar yağışlı
Bolu 16°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 14°: Parçalı bulutlu
Sinop 17°: Parçalı bulutlu
Rize 13°: Hava açık ve yağmurlu
Trabzon 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 16°: Güneşli
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ardahan 7° : Hava açık ve yer yer hafif kar yağışlı
Erzurum 10°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 10°: Hava açık ve yoğun yağmur veya sulu kar yağışlı
Malatya: 16°: Parçalı bulutlu
Tunceli 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Van 11° : Hava açık ve yağmurlu
Hakkari 12° : Parçalı bulutlu
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