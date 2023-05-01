Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul: 19°: Parçalı bulutlu

Bursa 22° : Parçalı bulutlu

Tekirdağ 18°: Parçalı bulutlu

Edirne 20°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 18° : Parçalı bulutlu

Yalova 20°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 15°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer güneşli, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 16°: Güneşli

Aksaray 16°: Güneşli

Konya: 18°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 18°: Parçalı bulutlu

Kırıkkale 17°: Güneşli

Çankırı 17°: Güneşli

Kayseri 13°: Parçalı bulutlu

Yozgat 10°: Güneşli

Sivas 11°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 25°: Çok bulutlu

Manisa 24°: Çok bulutlu

Aydın 24°: Çok bulutlu

Çanakkale 22° :Çok bulutlu

Balıkesir 23°: Parçalı bulutlu

Bursa 22° : Parçalı bulutlu

Uşak 20°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adana 25°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Parçalı bulutlu

Hatay 22°: Güneşli

Mersin 25°: Güneşli

Osmaniye 24°: Güneşli

Kahramanmaraş 22°: Parçalı bulutlu

Isparta 17°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 18°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 18° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Mardin 15°: Parçalı bulutlu

Siirt 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Şanlıurfa 23°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bayburt 3°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yer yer kar yağışlı

Bolu 16°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 14°: Parçalı bulutlu

Sinop 17°: Parçalı bulutlu

Rize 13°: Hava açık ve yağmurlu

Trabzon 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 16°: Güneşli

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 11°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 7° : Hava açık ve yer yer hafif kar yağışlı

Erzurum 10°: Hava açık ve yağmurlu

Kars: 10°: Hava açık ve yoğun yağmur veya sulu kar yağışlı

Malatya: 16°: Parçalı bulutlu

Tunceli 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Van 11° : Hava açık ve yağmurlu

Hakkari 12° : Parçalı bulutlu

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