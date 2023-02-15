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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır 'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibiyle proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

DİYAR GALERİA İŞ MERKEZİ SORUMLULARI İSTANBUL 'DA YAKALANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehirde yıkılan binalardaki kusurluların tespitine dair başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş 'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler sebebiyle 35 bini aşkın insan hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu.