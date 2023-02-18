Azdavay'ın Başakçay köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ali Kara, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Kastamonu AFAD ve UMKE personeli görevlendirildi.

Kar aracıyla köye ulaşan görevliler, evinden aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti.

Doğanyurt'un Akçabel köyünde ikamet eden ve solunum yetmezliği bulunan bir hasta da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Köye giden AFAD ve UMKE ekipleri, hastayı paletli kar aracıyla evinden aldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.(AA)