Keçiören'deki olayda, tarım ilacıyla ilaçlanan bir apartmanda Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar'ın hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin hastaneye kaldırılması üzerine bir soruşturma başlatıldı. İlaçlamayı gerçekleştiren İ.Ç. ve üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. İfade vermek üzere çağrılan dükkan işletmecileri ve bir yabancı uyruklu kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İ.Ç. ve B.A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ayrıca, ilaçlama sırasında kullanılan "alüminyum fosfat" adlı maddenin binanın ilaçlaması için uygun olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.