2 Haziran Cuma Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 2 Haziran Cuma günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 2 Haziran Cuma günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Özel Tim (Yabancı Sinema)

22:30 Kutsal Damacana: Dracoola (Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yenilmezler (Yabancı Sinema)

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Salako (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra