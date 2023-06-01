Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 2 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 23°: Yağmurlu
İzmir 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Bursa 25°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 26°: Parçalı bulutlu
Muğla 19°: Yağmurlu
Manisa 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Karabük 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Bitlis 22°: Parçalı bulutlu
Bolu 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Nevşehir 23°: Yer yer yağışlı
Aksaray 25°: Yağmurlu
Ağrı 22°: Parçalı bulutluYENİGÜN HABER MERKEZİ