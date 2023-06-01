Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 2 Haziran Cuma günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 23°: Yağmurlu

İzmir 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Bursa 25°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Parçalı bulutlu

Muğla 19°: Yağmurlu

Manisa 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Karabük 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Bitlis 22°: Parçalı bulutlu

Bolu 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Nevşehir 23°: Yer yer yağışlı

Aksaray 25°: Yağmurlu

Ağrı 22°: Parçalı bulutlu YENİGÜN HABER MERKEZİ