Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 2 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bursa ve Yalova’da ise hava yağışlı olacak.

İstanbul 24°: Parçalı bulutlu

Bursa 25°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Tekirdağ 26°: Parçalı bulutlu

Edirne 29°:Parçalı bulutlu

Sakarya 26°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu

Yalova 27°: Yer yer yağışlı

Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 23°: Yağmurlu

Aksaray 24°: Yer yer yağışlı

Konya: 14°: Çok bulutlu

Eskişehir 23°: Yağmurlu

Kırıkkale 26°: Yer yer yağışlı

Çankırı 24°: Sağanak yağışlı

Kayseri 25°: Sağanak yağışlı

Yozgat 22°: Yer yer yağışlı

Sivas 22°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Çanakkale’de ise hava güneşli olacak.

İzmir 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Manisa 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Aydın 24°: Yağmurlu

Çanakkale 26°: Güneşli

Denizli 26°: Yer yer yağışlı

Balıkesir 26°: Yer yer yağışlı

Uşak 20°: Yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Isparta’da ise hava yağışlı olacak.

Adana 32°: Parçalı bulutlu

Antalya 26°: Parçalı bulutlu

Hatay 33°: Parçalı bulutlu

Mersin 29°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu

Isparta 21°: Yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 30°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 31° : Parçalı bulutlu

Mardin 30°:Parçalı bulutlu

Siirt 29°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 25°: Parçalı bulutlu

Bayburt 21°: Sağanak yağışlı

Bolu 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Giresun 21°: Parçalı bulutlu

Kastamonu 22°: Yağmurlu

Sinop 19°: Parçalı bulutlu

Karabük 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Ordu 21° : Parçalı bulutlu

Rize 22°: Çok bulutlu

Trabzon 21°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ağrı 22°: Parçalı bulutlu

Ardahan 22°: Parçalı bulutlu

Erzurum 20°: Yer yer yağışlı

Kars 21°: Yer yer yağışlı

Malatya: 26°: Parçalı bulutlu

Tunceli 26°: Sağanak yağışlı

Muş 24°: Parçalı bulutlu

Şırnak 26°: Parçalı bulutlu

Van 20°: Parçalı bulutlu

Hakkari 21°: Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ



