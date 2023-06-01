Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 2 Haziran Cuma günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bursa ve Yalova’da ise hava yağışlı olacak.
İstanbul 24°: Parçalı bulutlu
Bursa 25°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Tekirdağ 26°: Parçalı bulutlu
Edirne 29°:Parçalı bulutlu
Sakarya 26°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu
Yalova 27°: Yer yer yağışlı
Kocaeli 26°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 23°: Yağmurlu
Aksaray 24°: Yer yer yağışlı
Konya: 14°: Çok bulutlu
Eskişehir 23°: Yağmurlu
Kırıkkale 26°: Yer yer yağışlı
Çankırı 24°: Sağanak yağışlı
Kayseri 25°: Sağanak yağışlı
Yozgat 22°: Yer yer yağışlı
Sivas 22°: Parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Çanakkale’de ise hava güneşli olacak.
İzmir 23°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Manisa 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Aydın 24°: Yağmurlu
Çanakkale 26°: Güneşli
Denizli 26°: Yer yer yağışlı
Balıkesir 26°: Yer yer yağışlı
Uşak 20°: Yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Antalya ve Isparta’da ise hava yağışlı olacak.
Adana 32°: Parçalı bulutlu
Antalya 26°: Parçalı bulutlu
Hatay 33°: Parçalı bulutlu
Mersin 29°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 32°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 30°: Parçalı bulutlu
Isparta 21°: Yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 30°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 30°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 31° : Parçalı bulutlu
Mardin 30°:Parçalı bulutlu
Siirt 29°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 33°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 25°: Parçalı bulutlu
Bayburt 21°: Sağanak yağışlı
Bolu 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Giresun 21°: Parçalı bulutlu
Kastamonu 22°: Yağmurlu
Sinop 19°: Parçalı bulutlu
Karabük 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Ordu 21° : Parçalı bulutlu
Rize 22°: Çok bulutlu
Trabzon 21°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ağrı 22°: Parçalı bulutlu
Ardahan 22°: Parçalı bulutlu
Erzurum 20°: Yer yer yağışlı
Kars 21°: Yer yer yağışlı
Malatya: 26°: Parçalı bulutlu
Tunceli 26°: Sağanak yağışlı
Muş 24°: Parçalı bulutlu
Şırnak 26°: Parçalı bulutlu
Van 20°: Parçalı bulutlu
Hakkari 21°: Parçalı bulutlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ