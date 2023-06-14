İkinci el araç ithalatıyla ilgili en çok merak edilen konu, hangi araçların ve hangi ülkelerden geleceğiyle ilgili. Şu an için net bir bilgi olmamakla birlikte, bakanlıkların bu konuda çalışmalar yürüttüğü biliniyor



ÖNCEKİ DENEYİMLER:

Türkiye'nin geçmişte de kısa süreli olarak ikinci el araç ithalatı yapmıştı. Yaklaşık 20-25 yıl öncesine dayanan bu deneyimlerde, araçların belirli yaş sınırlarına uygun olması gerekiyordu

Eğer ikinci el bir aracı yurtdışından getirmek istiyorsanız, belirli süreçlere tabi olmanız gerekiyor. Örneğin, Almanya'dan getirilen bir aracın geçmişini sorgulamak için belirli bir ücret ödeyerek detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

Yurtdışından getirilen ikinci el araçlarda bazı sorunlarla karşılaşmak mümkün. Özellikle kilometre düşürme gibi hileler Türkiye'de yaygın bir şekilde uygulanmakta. Bu nedenle, araç alırken aracın hangi ülkeden geldiğine dikkat etmek önemli oluyor.