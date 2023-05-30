100.000,00

1

Taşıt

33E6249 Plakalı , 1995 Model , TOFAS-FIAT Marka , 4 KAPILI SEDAN Tipli , 131D10166207871 Motor No'lu , NM4131B0000980134 Şasi No'lu , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının mevcut olduğu,anahtarınınve aküsünün olmadığı, çalışmadığı, göstergesinde 26.361 kmde olduğutespit edildi.Dış kısmı kaportasında muhtelif çizikler, paslanma, boya çatlağı ve boya kabarması, ön ve arka tampon uç kısımlarının çıkık, sağ ön kapı,sağ ön çamurlukta ve sol ön çamurluktasürtme ve ezikler, tavan sol ön kısmında ezik olduğutespit edilmiştir.Sol ön çamurluk, sol ön kapı, sol arka kapı ve sol arka çamurluk, sağ arka kapı, sağ arka çamurlukta boya kalınlılarının normal değerler üzerinde olduğu ölçülmüştür.Buölçümler bilgi amaçlı olup, bu parçaların boyalı olduğu değerlendirlmiştir.İç kısmında göğüs ve eklentilerinin yıpranmış, göğsün çatlamış,koltuk döşeme ve kaplamasının, taban, tavan veiç kaplamalarınyıpranmış,Cd çalar radyolu olduğu, Sol ön sinyal ve sol stop camının kırık, lastiklerin (0821) %60 kullanılabilir, jantların kromajlı, stepnesinin mevcut olduğu,motor kaputu açma mekanizmasının arızalı olduğu, motorkaputunun açılmadığı,Tespit edilmiştir.SBM (5664) sorgusunda; 12.04.2011 Araç Marka ve Model:TOFAS-FIAT DOGAN S Olarak 1 hasar kaydı bulunmuştur. Bu sorgulama bilgi amaçlı olup alıcı tarafından ayrıca Tramer hasar sorgusu yapılması gerekmektedir.