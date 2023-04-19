Solo Test Oyununun Kuralları Nelerdir?

Oyun tek oyuncu ile oynanır. Merkezdeki delik boş kalacak şekilde tüm piyonlar merkez deliğin etrafına dizilir. Piyonlar ileri, geri, sağa veya sola hareket ettirilir, çapraz hareket ettirilemez. Üzerinden atlanılan her piyon oyun dışı bırakılmalıdır. Üzerinden atlatılacak bir piyon kalmadığında oyun sona erer.

Solo Test Nasıl Oynanır?

Solo test oyunu tek oyuncu ile oynanır. İlk hamle, istenilen yönden uygun olan piyonlardan biriyle yapılabilir. Oyundaki tüm piyonlar ileri, geri, sağa veya sola doğru hareket ettirilebilir. Ancak hiçbir piyon çapraz hareket ettirilemez. Oyun alanının merkezinde bulunan deliğin dört kenarındaki herhangi bir piyonun bir arkasındaki piyon, önündeki piyonun üzerinden atlatılarak boş deliğe yerleştirilir. Oyunun ilk hamlesi merkez deliğe yerleştirilecek şekilde yapılır ve üzerinden atlanılan her bir piyon oyundan alınır. Solo test oyununda piyonlar boş deliklere gelecek şekilde birbirlerinin üzerinden atlatılır ve üzerinden geçirilen tüm piyonlar toplanır. Oyun, üzerinden atlatılacak bir piyon kalmayana kadar bu şekilde devam eder.

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