1979 yılında Ankara’da doğdu.
Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak sanat hayatına başladı. Tiyatroyla o yıllarda tanışan Akın, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Okulu’na girdi.
Açelya Devrim Yılhan Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?
Filmleri ve Dizileri
Bez Bebek Nana 2007
Memleket Hikayeleri – Ana Beni Eversene 2006
Şaşkın Zeynep 2005
Avrupa Yakası Selin 2004
Estağfurullah Yokuşu Gümüş 2003
Analık 2003
Şizofren Aşk 2003
Canım Kocacığım 2002
Nisan Yağmuru Kiraz 2001
Kimsecikler 1999
Eltiler Fitnat 1997