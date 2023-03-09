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Açelya Devrim Yılhan Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Açelya Devrim Yılhan Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak sanat hayatına başladı. Tiyatroyla o yıllarda tanışan Akın, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Okulu’na girdi.