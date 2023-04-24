Büyük Buhran Türkiye’ye Etkileri

Türkiye’ye de sıçrayan ekonomik kriz; Türkiye’de devletçi bir ekonomi politikası benimsenmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra işsizlik ve dış ticaret açığı artmış ve halkın alım gücü düşmüştür.

1929 Büyük Buhran Nedenleri

-Kötü bir yapılanma ile kurulmuş olan bankaları denetleyen bir kurumun olmaması ve bankaların özgürce kredi dağıtıp bu kredileri geri alamaması.

-Yaklaşık 200 büyük holdingin ABD ekonomisinin % 50’sine sahip olması

-ABD’nin 1. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Almanya’dan istediği savaş tazminatını altın olarak almak istemesi fakat yaşanan altın sıkıntısı nedeniyle bu tazminatın tahsil edilememesi.

-Borsanın çökmesiyle birlikte bankaların çökmesi ve insanların bankalarda paralarının ortadan kaybolması. Bu durum ilerisi için halkın tüketimini azaltmış ve piyasa içinde paranın dönmemesi sonucu uzun yıllar sürecek olan buhran dönemi yaşanmıştır. Bu kriz ortamı da kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmıştır.

1929 Büyük Buhran Sonuçları

-Borsada yaşanan çöküş kısa sürede bankaların ve şirketlerin iflas etmesine sebep olmuştur.

-Yatırımlarda yaşanan büyük bir düşüşle birlikte büyük boyutta bir işsizlik yaşanmıştır.

-1931 yılında yalnızca Amerika’da 6 milyon işsiz ortaya çıkmıştır.

-Tarım sektöründe yaşanan krizin sonunda çiftçilerin % 25’i topraklarını kaybetmiştir.

-1929 ile 1932 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fabrikaların yarısı kapanmıştır.

-Kısa süre içince diğer ülkelere sıçrayan kriz ilk olarak İngiltere ve Almanya’yı vurmuştur. Avrupa’da işsizlik % 30’lara çıkmıştır.

-Uluslararası ticaret hacmi % 60 azalmıştır.

-Global çapta yaşanan bu ekonomik kriz 2. Dünya Savaşı’nın yaşanmasında büyük bir rol oynamıştır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ