Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu’nun YouTube kanalında yayınlanan “Yekta Kopan ile Yarının Dünyası” programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Yekta Kopan’ın bu bölümdeki konuğu birçok başarılı tiyatro oyununu yöneten, son olarak da 1923 Müzikali’nin yönetmenlerinden biri olan Lerzan Pamir oldu.

Lerzan Pamir, dijital sanattan kariyerinde geldiği noktaya kadar pek çok konuda Yekta Kopan’ın sorularını yanıtladı. Tiyatroya ilkokulda yaptığı ilk temsilde bağlandığını belirten Pamir, sonrasında Ferhan Şensoy’un bir oyununu izlerken sahne arkasını çok merak ederek bu alana adım atmaya net olarak karar verdiğini anlattı. Programda, son günlerde çok ses getiren 1923 Müzikali’nin yönetmenlik kariyerinde önemli bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirten Lerzan Pamir, “Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir projeyi yönetme şansı bulduğum için çok gurur duyuyorum” dedi.

“Tiyatronun özü hep aynı kalacak”

Pamir, Yekta Kopan’ın dijital sanatın geleceğiyle ilgili sorusu üzerine ‘“Tiyatronun özü hep aynı kalacaktır diye düşünüyorum. Değişen şey hep estetik dil oluyor. Kişisel olarak teknolojiyi sevsem de yapmaya biraz ürktüğüm bir şey. Çok iyi örnekleri var ve çok keyifle izliyorum. Sanırım bu alan sahne sanatlarında yapamadıklarımız ve sınırlı kaldıklarımız konusunda yeni kapılar açacak.” diye konuştu.

Lerzan Pamir’in sahne sanatlarının gelişimine dair Yekta Kopan ile yaptığı keyifli sohbetin detaylarını Paribu’nun YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi