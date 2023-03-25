Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan 1923 müzikali Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden biri olarak sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzikal aynı zamanda ışık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini de taşıyor. 1923 müzikali, bir buçuk sene süren hazırlık sürecinin ardından prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Askıda Ne Var iş birliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak Zorlu PSM’de gerçekleştirecek ve sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Müzikalin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleri ise 27 Mart’tan itibaren satışa sunulacak. Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende seyircileri büyük sürprizler bekliyor.

1923 müzikali için yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimleri bir arada!

Türkiye tiyatro sahnesinden önemli isimlerle, uluslararası alanda başarılı işlere imza atan isimlerin yapım kadrosunda yer aldığı müzikal, Türkiye’nin önde gelen yazarları arasında yer alan Yekta Kopan, Mert Dilek ile yurt içinde ve yurt dışındaki önemli tiyatro çalışmalarıyla tanınan yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı. Mehmet Ergen, aynı zamanda uluslararası festivaller ve oyun projeleriyle Türkiye modern tiyatro sahnesinin sevilen oyunlarında yönetmenlik yapan Lerzan Pamir ile birlikte oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. İzleyenlerin kendini Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan bir yolculukta bulacağı müzikalin özel olarak bestelenen müzikleri ödüllü besteci Tuluğ Tırpan’ın, müzikalin koreografisi modern dans ve müzikal alanında Türkiye'nin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy’nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyor. Müzikalin tasarım süreçlerinde de yine tiyatro dünyasının en iyileri arasında yer alan isimlerin imzası bulunuyor. Dekor tasarımında Royal Shakespeare Company’den San Francisco Opera’ya kadar dünyanın önde gelen kültür sanat kurumlarındaki prodüksiyonların dekor ve kostüm tasarımını gerçekleştiren ve İngiltere’de pek çok kez Yılın Tasarımcısı ödülüne layık görülen Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımında Küheylan, Sidikli Kasabası, Damdaki Kemancı gibi oyun ve müzikallerin kostümlerinde imzası bulunan Gül Sağer, ışık tasarımında dünyanın önemli tiyatro topluluklarından Kneehigh Theatre’da 20 yıl boyunca sayısız çalışmaya imza atan, Shakespeare's Globe, Royal Shakespeare Company ve English National Opera gibi dünyanın önde gelen tiyatro, opera ve müzikallerinin ışıklarını tasarlayan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta birçok kez En İyi Işık Tasarımcısı ödülüne layık görülen Malcolm Rippeth ve multimedya tasarımında Royal Opera House, Royal Shakespeare Company, National Ballet of Canada ve Traverse Theatre Edinburgh gibi dünyaca ünlü sanat kurumlarında çalışmalar yapan ödüllü video tasarımcısı Douglas O’Connell yer alıyor. 1923 müzikalinin biletleri 27 Mart’ta passo.com.tr’de ve biletix.com’da satışa sunulacak.