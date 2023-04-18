17 Nisan salı yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Salı günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 07:45 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 Yalnız Kalpler
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Mutfağı
- 17:30 Adım Farah
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Adım Farah
- 23:30 Gülcemal
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 atv Ana Haber
- 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 Kuruluş Osman
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Sakar Şakir
- 21:45 Tarzan Rıfkı
- 23:30 Aile
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Dünden Sonra Yarından Önce
- 17:00 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Toprak ile Fidan
- 20:00 Çöp Adam
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa
- 10:30 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.25 1 Çorba
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 15.50 1 Çorba
- 15.55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
- 17.40 İddiaların Aksine
- 17.45 Ana Haber
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 20.00 Türk Sineması "Tay"
- 21.55 Türk Sineması "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2"
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi