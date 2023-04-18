Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 16° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 17° : Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Edirne 16°: Çok bulutlu

Kırklareli 14° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Aksaray 22°: Parçalı bulutlu

Konya: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 18°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Çankırı 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri 19°: Parçalı bulutlu

Yozgat 18°: Parçalı bulutlu

Sivas 21°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 19°: Hava açık ve yağmurlu

Manisa 19°: Hava açık ve yağmurlu

Aydın 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir 19 °: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bursa 17° : Hava açık ve yağmurlu

Uşak 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 28°: Parçalı bulutlu

Antalya 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 27°: Çok bulutlu

Mersin 27°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 23°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu

Mardin 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Siirt 24°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 28°: Çok bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Sinop 24°: Hava açık ve yağmurlu

Rize 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 19°: Hava açık ve yağmurlu

Zonguldak 16°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 18°: Parçalı bulutlu

Ardahan 16°: Parçalı bulutlu

Erzurum 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kars: 19°: Parçalı bulutlu

Malatya: 22°: Parçalı bulutlu

Tunceli 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Van 17° : Parçalı bulutlu

Hakkari 18° : Parçalı bulutlu

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