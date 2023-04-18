Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 16° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 17° : Hava açık ve yağmurlu
Tekirdağ 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Edirne 16°: Çok bulutlu
Kırklareli 14° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Yalova 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kocaeli 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Aksaray 22°: Parçalı bulutlu
Konya: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Eskişehir 18°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Çankırı 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kayseri 19°: Parçalı bulutlu
Yozgat 18°: Parçalı bulutlu
Sivas 21°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 19°: Hava açık ve yağmurlu
Manisa 19°: Hava açık ve yağmurlu
Aydın 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Çanakkale 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Balıkesir 19 °: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Bursa 17° : Hava açık ve yağmurlu
Uşak 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 28°: Parçalı bulutlu
Antalya 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 27°: Çok bulutlu
Mersin 27°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 23°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 25° : Parçalı bulutlu
Mardin 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Siirt 24°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 28°: Çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bolu 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sinop 24°: Hava açık ve yağmurlu
Rize 26°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 19°: Hava açık ve yağmurlu
Zonguldak 16°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 18°: Parçalı bulutlu
Ardahan 16°: Parçalı bulutlu
Erzurum 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kars: 19°: Parçalı bulutlu
Malatya: 22°: Parçalı bulutlu
Tunceli 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Van 17° : Parçalı bulutlu
Hakkari 18° : Parçalı bulutlu
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