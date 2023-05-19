Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen yarışma programı 19 Mayıs Cuma günü haftanın son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Haftanın her günü yayınlanan programda haftanın son heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından beri en yüksek puanı alan kişi birinci oluyor. Zuhal Topal’la Yemekteyiz, kazanan 50.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 19 Mayıs'ta Zuhal Topal’la Yemekteyiz, kim birinci oldu, büyük ödülü kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi ve kazanan isminin kim olduğu ve büyük ödülü 50 bin lirayı kimin kazandığı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacıların birbirine verdiği ve Zühal Topal'ın verdiği puanlar sonucu en yüksek puanın alan yani birincisi 50.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı?

Cuma günü Yemekteyiz Yarışmacısı Davut Savaşçı

Davut Savaşcı 1991 yılında doğdu ve aslen Mardin Midyatlı.

Davut Savaşçı’nın Menüsü

Mantı Çorbası

Çiğ Köfte ve Mehir

Süryani Dobo Etli Yemeği

İç Pilav

Narlı Cevizli Roka Salatası

Tahinli Cevizli Kabak Tatlısı

15 Mayıs – 19 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz Haftalık Puan Tablosu

15 Mayıs Pazartesi Yasemin Sevim Puanı = 28 Puan

16 Mayıs Salı Neslihan Çabar Puanı = 18 Puan

17 Mayıs Çarşamba Semra Dincer Puanı = 26 Puan

18 Mayıs Perşembe Erman Özal Puanı = 24 Puan

19 Mayıs Cuma Davut Savaşçı Puanı = 30 Puan

19 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, 50 bin TL'lik büyük ödülü kim aldı?

19 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın son günü yarışan Davut Savaşcı Zuhal Topal’dan 8 puan alarak toplamda 30 puan alarak haftanın birincisi oldu ve 50 bin lira ödülün sahibi oldu.