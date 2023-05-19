İstanbul'da 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da çoşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs 2023 Gençlik ve Spor Bayramı'na özel ücretsiz İstanbul konserlerini bu yazımızda sizler için listeledik.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığı Samsun'a çıkışının 104. yılını kutluyoruz. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs'ta bu yıl İstanbul'da tüm gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik etkinlikler var. Dilerseniz vakit kaybetmeden İstanbul Ücretsiz 19 Mayıs Konserlerine birlikte göz atalım.

Haluk Levent Konseri

Hem şarkılarıyla hem de sosyal adımlarıyla adından söz ettiren Haluk Levent, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'de sahne alacak.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 20:00

20:00 Yer: Küçükçekmece / Menekşe Parkı

İrem Derici Konseri

Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, Avcılar'daki 19 Mayıs kutlamalarına vereceği konserle eşlik edecek.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 20:30

20:30 Yer:Avcılar / İspark Avcılar Meydan

Emir Can İğrek Konseri

Müzik listelerinin zirvesinde yer alan Emir Can İğrek, 19 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 21:00

21:00 Yer:Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan

Levent Yüksel Konseri

Şarkıları 7'den 70'e herkes tarafından sevilen Levent Yüksel, 19 Mayıs'ta Şişli'de konser verecek.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 21:00

21:00 Yer:Şişli / Maçka Demokrasi Parkı

Ozbi Konseri

Rap müziğin sevilen isimlerinden Ozbi ve Kamufle, 19 Mayıs'ta Ataşehir'de hayranlarıyla buluşacak.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 20:00

20:00 Yer: Ataşehir / Atapark

Kamufle Konseri

Rap müziğin sevilen isimlerinden Ozbi ve Kamufle 19 Mayıs'ta Ataşehir'de sevenleriyle buluşacak.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 20:00

20:00 Yer:Ataşehir / Atapark

Melike Şahin Konseri

Son dönemin en güçlü seslerinden Melike Şahin 19 Mayıs'ta Beşitaş'ta.

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Saat: 21:00

21:00 Yer:Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

Alişan Konseri

Alişan'da 19 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da sahne alacak isimlerden.

Tarih: 20 Mayıs 2023

20 Mayıs 2023 Saat: 21:00

21:00 Yer: Beykoz / Sahil Etkinlik Alanı

Murat Kekilli

19 Mayıs konserlerinden bir diğeri Esenler Murat Kekilli konseri.

Tarih: 20 Mayıs 2023

20 Mayıs 2023 Saat: 20:00

20:00 Yer: Esenler / Millet Bahçesi

İBB Maltepe Etkinlik Alanı Konserleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Maltepe'de muhteşem bir 19 Mayıs organizasyonu planlanıyor. Organizasyon kapsamında birçok sanatçı ücretsiz konserlerde sahne alacak. Konserler aşağıdaki gibidir;

Hadise Konseri

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Kapı Açılış: 14:00

14:00 Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı

Murda Konseri

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Kapı Açılış: 14:00

14:00 Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı

Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Kapı Açılış: 14:00

14:00 Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı

Sena Şener Konseri

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Kapı Açılış: 14:00

14:00 Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı

Skapova Konseri

Tarih: 19 Mayıs 2023

19 Mayıs 2023 Kapı Açılış: 14:00

14:00 Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı

Kum Konseri