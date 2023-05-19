İstanbul'da 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da çoşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs 2023 Gençlik ve Spor Bayramı'na özel ücretsiz İstanbul konserlerini bu yazımızda sizler için listeledik.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığı Samsun'a çıkışının 104. yılını kutluyoruz. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs'ta bu yıl İstanbul'da tüm gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik etkinlikler var. Dilerseniz vakit kaybetmeden İstanbul Ücretsiz 19 Mayıs Konserlerine birlikte göz atalım.
Haluk Levent Konseri
Hem şarkılarıyla hem de sosyal adımlarıyla adından söz ettiren Haluk Levent, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'de sahne alacak.
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Saat: 20:00
- Yer: Küçükçekmece / Menekşe Parkı
İrem Derici Konseri
Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, Avcılar'daki 19 Mayıs kutlamalarına vereceği konserle eşlik edecek.
- Tarih:19 Mayıs 2023
- Saat:20:30
- Yer:Avcılar / İspark Avcılar Meydan
Emir Can İğrek Konseri
Müzik listelerinin zirvesinde yer alan Emir Can İğrek, 19 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak isimler arasında yer alıyor.
- Tarih:19 Mayıs 2023
- Saat:21:00
- Yer:Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan
Levent Yüksel Konseri
Şarkıları 7'den 70'e herkes tarafından sevilen Levent Yüksel, 19 Mayıs'ta Şişli'de konser verecek.
- Tarih:19 Mayıs 2023
- Saat:21:00
- Yer:Şişli / Maçka Demokrasi Parkı
Ozbi Konseri
Rap müziğin sevilen isimlerinden Ozbi ve Kamufle, 19 Mayıs'ta Ataşehir'de hayranlarıyla buluşacak.
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Saat: 20:00
- Yer: Ataşehir / Atapark
Kamufle Konseri
Rap müziğin sevilen isimlerinden Ozbi ve Kamufle 19 Mayıs'ta Ataşehir'de sevenleriyle buluşacak.
- Tarih:19 Mayıs 2023
- Saat:20:00
- Yer:Ataşehir / Atapark
Melike Şahin Konseri
Son dönemin en güçlü seslerinden Melike Şahin 19 Mayıs'ta Beşitaş'ta.
- Tarih:19 Mayıs 2023
- Saat:21:00
- Yer:Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Alişan Konseri
Alişan'da 19 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da sahne alacak isimlerden.
- Tarih: 20 Mayıs 2023
- Saat: 21:00
- Yer: Beykoz / Sahil Etkinlik Alanı
Murat Kekilli
19 Mayıs konserlerinden bir diğeri Esenler Murat Kekilli konseri.
- Tarih: 20 Mayıs 2023
- Saat: 20:00
- Yer: Esenler / Millet Bahçesi
İBB Maltepe Etkinlik Alanı Konserleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Maltepe'de muhteşem bir 19 Mayıs organizasyonu planlanıyor. Organizasyon kapsamında birçok sanatçı ücretsiz konserlerde sahne alacak. Konserler aşağıdaki gibidir;
Hadise Konseri
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Kapı Açılış: 14:00
- Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Murda Konseri
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Kapı Açılış: 14:00
- Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Kapı Açılış: 14:00
- Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Sena Şener Konseri
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Kapı Açılış: 14:00
- Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Skapova Konseri
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Kapı Açılış: 14:00
- Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Kum Konseri
- Tarih: 19 Mayıs 2023
- Kapı Açılış: 14:00
- Yer: Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı