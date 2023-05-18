Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.

İstanbul: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 15° : Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 20°: Hava açık ve yağmurlu

Edirne 20°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Kırklareli 16° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Yalova 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kocaeli 15°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 16°: Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 18°: Bulutlu ve yağmurlu

Kayseri 17°: Bulutlu ve yağmurlu

Yozgat 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Sivas 18°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 22°: Parçalı bulutlu

Manisa 20°: Parçalı bulutlu

Aydın 21°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 21°:Hava açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık olması bekleniyor.

Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 24°: Hava açık ve yağmurlu

Hatay 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Mersin 24°: Hava açık ve yağmurlu

Osmaniye 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kahramanmaraş 24°: Parçalı bulutlu

Isparta 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 24°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu

Mardin 22°: Çok bulutlu

Siirt 26°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Şanlıurfa 29°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 22°: Hava açık ve yağmurlu

Bayburt 18°: Parçalı bulutlu

Bolu 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu 18°: Hava açık ve yağmurlu

Sinop 23°: Parçalı bulutlu

Rize 19°: Parçalı bulutlu

Trabzon 18°: Parçalı bulutlu

Zonguldak 17°: Hava açık ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Erzurum 19°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kars: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 24°: Parçalı bulutlu

Tunceli 23°: Parçalı bulutlu

Van 18° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Hakkari 19° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ