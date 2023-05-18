Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.
İstanbul: 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 15° : Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 20°: Hava açık ve yağmurlu
Edirne 20°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Kırklareli 16° : Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Yalova 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kocaeli 15°: Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 16°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Eskişehir 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı 18°: Bulutlu ve yağmurlu
Kayseri 17°: Bulutlu ve yağmurlu
Yozgat 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sivas 18°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 22°: Parçalı bulutlu
Manisa 20°: Parçalı bulutlu
Aydın 21°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 21°:Hava açık ve hafif yağmurlu
Balıkesir 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 16°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık olması bekleniyor.
Adana 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 24°: Hava açık ve yağmurlu
Hatay 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mersin 24°: Hava açık ve yağmurlu
Osmaniye 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kahramanmaraş 24°: Parçalı bulutlu
Isparta 13°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 24°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu
Mardin 22°: Çok bulutlu
Siirt 26°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Şanlıurfa 29°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 22°: Hava açık ve yağmurlu
Bayburt 18°: Parçalı bulutlu
Bolu 22°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kastamonu 18°: Hava açık ve yağmurlu
Sinop 23°: Parçalı bulutlu
Rize 19°: Parçalı bulutlu
Trabzon 18°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 17°: Hava açık ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 19°: Hava açık ve yağmurlu
Ardahan 15° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Erzurum 19°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kars: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 24°: Parçalı bulutlu
Tunceli 23°: Parçalı bulutlu
Van 18° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Hakkari 19° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ