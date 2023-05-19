19 Mayıs 2023 Cuma günü BİM'de neler mi var? Elektronikten elektrikli ev aletlerine, elektrikli scooterlardan çok amaçlı ev eşyalarına, balkon ve bahçe ürünlerinden kamp ve piknik malzemelerine, züccaciye ve mutfak ürünlerinden tekstil ve giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünleri indirimli fiyatlarla bulabileceksiniz. Çocukların gözdesi oyuncaklar da bu haftanın fırsatları arasında yer alıyor. İşte bu hafta sizleri bekleyen fırsatlar ve BİM aktüel ürünler kataloğundaki harika ürünler...

BİM, 19 Mayıs Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğunda birbirinden çarpıcı fırsatları ile tüketicilerin beğenisine sunuyor. Teknoloji severleri memnun edecek seçeneklerle dolu ilk sayfada; LG 55 İnç Ultra hd Smart TV 12499 TL fiyatıyla dikkat çekerken, Polosmart Bluetooth Hoparlör 139 TL, Philips marka buharlı ütü 899 TL ve Dijitsu Vantilatör 379 TL ile evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için harika seçenekler sunuyor. Ayrıca Polosmart Pssw10 Akıllı Bileklik 139 TL, Polosmart Kulaklık 189 TL ve Polosmart Anahtarlık Şarj Kablosu 59 TL fiyatlarıyla teknoloji aksesuarlarında da cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Bu Cuma BİM'de kaçırılmayacak fırsatları kaçırmayın

BİM, bu hafta 19 Mayıs Cuma günü kamp ve piknik malzemeleri ile dikkat çekiyor. Büyük 4-5 kişilik otomatik çadır 699 TL ve 2 kişilik otomatik çadır 499 TL ile dikkat çeken kataloğ, aynı zamanda konforunuz için şişme yastık 29 TL, uyku tulumu 329 TL ve Intex Queen şişme yatak 599 TL ile alanında iddialı. BİM ayrıca, daha küçük şişme yatak seçeneğini 399 TL fiyatla sunuyor.

Piknik severler için ise çanta formunda piknik matı 129 TL, cibinlikli hamak 349 TL ve standart hamak 199 TL ile hem pratik hem de uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Kampçıların ihtiyaç duyduğu çadır ipi 59 TL, karabinalı gergi lastiği 59 TL, sensörlü ve çift ışıklı kafa lambası 139 TL, solar ısınan katlanır su deposu 99 TL, çadır kazığı 6'lı set 49 TL, çamaşır askı ipi 12'li set 59 TL ve fanlı çadır lambası 299 TL ile BİM, bu hafta kampçılara özel bir hafta sunuyor.

Ayrıca, BİM bu Cuma el fenerini 99 TL, kafa lambasını ise 129 TL fiyat etiketi ile sunuyor. BİM'de bu hafta indirimlerle dolu bir reyon sizleri bekliyor.

Bu hafta BİM'de kamp malzemelerinde de önemli fırsatlar bulunuyor. Büyük kamp balta severler için 299 TL, standart kamp balta ise 159 TL fiyatla raflarda olacak. Columbia marka kamp bıçağı 219 TL, çok amaçlı el aleti 219 TL ile alıcılarına sunulacak.

Kamp yemeklerinizi daha pratik hale getirecek ahşap kase 99 TL ve karabinalı çift cidarlı paslanmaz çelik bardak 89 TL ile dikkat çekiyor. Kamp ışığı 69 TL ve karabina 5'li seti 59 TL ile BİM, bu hafta kampçıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Stanley marka 1.3 litre outdoor termosu 749 TL, 1 litrelik outdoor termosu 649 TL ve 0,47 litrelik outdoor termosu ise 519 TL fiyatla satışa sunuluyor. Kamp ortamında kahve keyfini aratmayacak Stanley kahve demleme aparatı 319 TL ile raflarda yer alacak.

Son olarak, Mimilos marka katlanır ayaklı masa 259 TL ile kamp yerlerindeki konforunuzu artıracak. BİM, bu hafta Cuma günü itibariyle bu ürünleri ve daha fazlasını müşterileriyle buluşturmayı planlıyor.

BİM'de bu hafta özellikle iki ürün dikkat çekiyor. Bu Cuma raflarda yerini alacak olan Red Bull Kickscooter A6 Pro, 12.999 TL fiyatla müşterileri bekliyor olacak. Bu ürün, hem yetişkinlerin hem de gençlerin ilgisini çeken elektrikli scooter trendine dahil olmak isteyenler için mükemmel bir fırsat.

Bisiklet tutkunlarının da BİM'de bu hafta göz attığı bir başka ürün ise Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti. 1.999 TL fiyatla satışa sunulan bu bisiklet, hem günlük kullanım hem de doğa yürüyüşlerinde kullanılabilecek bir ürün. BİM, bu hafta Cuma günü bu ürünleri ve daha fazlasını müşterileriyle buluşturmayı planlıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da mutfak aşığılarına özel indirimler sunuyor. Mutfakta hayatı kolaylaştıran ve şıklığıyla göz dolduran ürünler, 19 Mayıs Cuma günü itibarıyla BİM reyonlarında olacak.

BİM'in bu haftaki kataloğunda züccaciye ve mutfak ürünleri bölümü, Chef's markasının kaliteli ve kullanışlı tencereleri ile başlıyor. 179 TL fiyatla satışa sunulan Chef's Karnıyarık Tenceresi ve 89 TL'lik Chef's Tava, her mutfakta bulunması gereken temel ürünlerden.

Bonera markasının ürünleri de BİM'in bu haftaki kataloğunda yer alıyor. Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL, Bonera Emaye Kupa ise 55 TL fiyatla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Paşabahçe ve Lav markalarının çeşitli ürünleri de BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri arasında. Paşabahçe Live Beautiful Generation Kase 42,50 TL, Lav Demet Optikli 6'lı Çay Bardağı 55 TL, Lav Servis Tabağı 12,50 TL, Lav Ayaklı Tatlı Kasesi 16,50 TL ile BİM reyonlarında olacak.

Ayrıca 19,50 TL fiyatla satışa sunulan Sufle Kabı ve Kase, tatlı severlerin ve evde misafir ağırlayanların gözdesi olacak gibi görünüyor.

BİM, bu hafta da mutfak ve züccaciye ürünlerinde iddialı. Hem kullanışlı hem de şık ürünleriyle BİM, müşterilerinin mutfaklarını renklendirecek ürünler sunuyor.

Bu hafta BİM'de bebekler için sunulan çeşitli ürünlerin yanı sıra, mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan bir dizi ürün de raflardaki yerini alıyor. İster bir yeni tarif denemek, isterse de günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılamak olsun, bu ürünler mutfakta zaman geçirmeyi daha keyifli ve pratik hale getiriyor.

Emaye Közmatik 39,50 TL fiyatla satışa sunulurken, Cook Love markasının Metal Saplı Servis Maşası 44,50 TL'den alıcılarını bekliyor. Hem lezzetli yemekler yapmak, hem de bu yemekleri şık bir şekilde servis etmek isteyenler için bu ürünler mükemmel bir seçenek olacaktır.

Mutfakta doğal malzemeleri tercih edenler için de bu hafta BİM'de çeşitli seçenekler mevcut. Ahşap Havan 39,50 TL, Toprak Güveç Tencere 47,50 TL fiyatla satışa sunuluyor. Bunların yanı sıra İçli Köfte Aparatı-Mantı Kalıbı 39,50 TL ile yemek yapmayı kolaylaştırıyor ve zevkli hale getiriyor.

Öte yandan, mutfakta düzeni sağlamak için BİM bu hafta Çok Amaçlı Organizer Sepet'i 14,50 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu ürün, mutfakta düzeni sağlamak ve mutfak eşyalarını düzgün bir şekilde saklamak için ideal bir çözüm.

Elma Şekilli Çerezlik 4 TL, Süzgeç 29,50 TL, Süzgeç Çeşitleri 19,50 TL, Kapaklı Mega Kase 55 TL, ve Yuvarlak Saklama Kabı 1500 ml 15 TL ile BİM, mutfakta ihtiyaç duyulan her türlü ürünü tek bir yerde topluyor.

Bu hafta BİM, müşterilerine mutfaklarında ihtiyaç duyacakları her türlü ürünü sunuyor ve yemek yapmayı daha keyifli bir hale getiriyor.

Bu hafta BİM'de bebekler için sunulan çeşitli ürünlerin yanı sıra, mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan bir dizi ürün de raflardaki yerini alıyor. İster bir yeni tarif denemek, isterse de günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılamak olsun, bu ürünler mutfakta zaman geçirmeyi daha keyifli ve pratik hale getiriyor.

Emaye Közmatik 39,50 TL fiyatla satışa sunulurken, Cook Love markasının Metal Saplı Servis Maşası 44,50 TL'den alıcılarını bekliyor. Hem lezzetli yemekler yapmak, hem de bu yemekleri şık bir şekilde servis etmek isteyenler için bu ürünler mükemmel bir seçenek olacaktır.

Mutfakta doğal malzemeleri tercih edenler için de bu hafta BİM'de çeşitli seçenekler mevcut. Ahşap Havan 39,50 TL, Toprak Güveç Tencere 47,50 TL fiyatla satışa sunuluyor. Bunların yanı sıra İçli Köfte Aparatı-Mantı Kalıbı 39,50 TL ile yemek yapmayı kolaylaştırıyor ve zevkli hale getiriyor.

Öte yandan, mutfakta düzeni sağlamak için BİM bu hafta Çok Amaçlı Organizer Sepet'i 14,50 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu ürün, mutfakta düzeni sağlamak ve mutfak eşyalarını düzgün bir şekilde saklamak için ideal bir çözüm.

Elma Şekilli Çerezlik 4 TL, Süzgeç 29,50 TL, Süzgeç Çeşitleri 19,50 TL, Kapaklı Mega Kase 55 TL, ve Yuvarlak Saklama Kabı 1500 ml 15 TL ile BİM, mutfakta ihtiyaç duyulan her türlü ürünü tek bir yerde topluyor.

Bu hafta BİM, müşterilerine mutfaklarında ihtiyaç duyacakları her türlü ürünü sunuyor ve yemek yapmayı daha keyifli bir hale getiriyor.

BİM, bu hafta evin farklı alanlarında kullanılabilecek çok çeşitli ürünleri de bünyesinde barındırıyor. Örneğin, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 19,50 TL fiyatla hem pratiklik hem de hijyen sağlamak adına ideal bir seçenek.

Aynı zamanda, ev temizliğine dair ihtiyaçları karşılamak için Temizlik Seti 85 TL'ye satışa sunuluyor. Bu setle, temizlik işlemlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Evinizdeki mutfak ve banyo ihtiyaçları için de BİM, çeşitli ürünler sunuyor. Mutfak ve Banyo Ürünleri sadece 9,50 TL, Hobby Life Mutfak Ürünleri ise 22,50 TL'ye satışa sunulmuş durumda. Bu ürünler, hem mutfakta hem de banyoda işleri kolaylaştıracak ve bu alanları daha işlevsel hale getirecek.

Bununla birlikte, Mutfak ve Banyo Gereçleri de sadece 9,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak. Bu ürünlerle, mutfak ve banyo düzeninizi sağlamak ve bu alanlarda daha rahat hareket etmek çok daha kolay olacak.

BİM, bu hafta sunduğu fırsat ürünleri ile ev yaşamınızı kolaylaştırmayı ve daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Hem işlevsellik hem de ekonomik fiyatları ile bu ürünler, haftanın en dikkat çeken fırsatlarından olacak.

BİM 19 Mayıs Aktüel Ürünler Kataloğu, ev tekstili ürünleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Yaz aylarına uygun ürün seçenekleri ve farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitlilikteki ürünler, ev yaşamını daha konforlu hale getirmeyi vaat ediyor.

Özellikle, hem günlük yaşamda hem de tatil seyahatlerinde rahatlık sunan Esem Erkek Çapraz Terlik 149 TL, Erkek Bez Ayakkabı 99 TL, Kadın Taşlı Bez Ayakkabı 89 TL ve Çocuk Taşlı Bez Ayakkabı 85 TL fiyatlarıyla ön plana çıkıyor.

Ev dekorasyonu konusunda da seçenekler sunan BİM, Kilim 80×150 cm ürününü 89 TL fiyatla sunarken, Microfiber Yastık 59 TL ve Piknik Örtüsü 23,50 TL gibi ürünlerle de hem ev içinde hem de dışarıda kullanım için çeşitli seçenekler sunuyor.

Yatak odası için de çeşitli seçenekler sunan BİM, Yastık Kılıfı Tekli'yi 18,50 TL fiyatla satışa sunuyor.

Giyim konusunda da BİM, Kadın ve Erkek T-shirt ürünlerini 69 TL, Kadın Basic Tayt ve Kadın ve Erkek Eşofman Altı'nı ise 79 TL fiyatla sunarak, hem rahatlık hem de şıklığı bir arada sunmayı hedefliyor.

Çamaşır yıkama ve ev temizliği konusunda da pratik çözümler sunan BİM, Çamaşır Yıkama Filesi'ni 14,50 TL ve Demlematik'i ise 12,50 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu ürünlerle, ev yaşamınızı daha pratik ve konforlu hale getirebilirsiniz.

BİM 19 Mayıs Aktüel Ürünler Kataloğu, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'e uğramanızı tavsiye ederiz!

19 Mayıs Cuma günü BİM'deki oyuncak reyonunda, hem eğlendirici hem de öğretici özelliklere sahip çeşitli oyuncaklar müşterileri bekliyor olacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında; Oyuncak Arabalar, 12 TL fiyatıyla minik otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek.

Eğitim setlerine de yer veren BİM, Yükselen Zeka markasının Çarpma Öğreten Oyuncak setini 159 TL fiyatla satışa sunacak. Bu ürün, çocukların çarpma işlemlerini oyun yoluyla öğrenmelerini sağlayacak.

Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 189 TL fiyatla raflarda olacak. Bu oyuncağın renkli ve hareketli tasarımı çocukların ilgisini çekecek.

Okuma alışkanlığı kazanmaları için çocukları teşvik eden BİM, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitabı Çeşitlerini 21 TL fiyatla sunacak.

Sevimli Hayvanlar Balon Seti ise hem çocukların el becerilerini geliştirecek, hem de onlara eğlenceli vakit geçirecek. Bu set 17,50 TL fiyatla satılacak.

Lisanslı Çerçeve Puzzle 24 Parça, çocukların hem zeka gelişimine katkıda bulunacak hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Bu puzzle seti 19,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM, bu hafta oyuncak kategorisinde de çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu ürünleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz!

19 Mayıs Cuma günü BİM mağazalarında, Stanley marka termoslarla dış mekan etkinlikleriniz için mükemmel bir fırsat sunuluyor. Bu ürünler, yüksek kalitesi ve uzun süreli ısı koruma özellikleriyle bilinen Stanley markasının termoslarıdır.

Outdoor etkinliklerinizde veya seyahatlerinizde çay, kahve veya soğuk içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutacak olan Stanley Outdoor 1,3 litrelik termos, bu Cuma sadece 749 TL fiyatla satışa sunulacak.

Biraz daha küçük boyutta bir termos arayanlar için Stanley'nin Outdoor 1 litrelik termosu 649 TL'ye satılacak. Bu termos, tüm gün süresince içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutmanıza yardımcı olacak.

Daha kompakt bir termos isteyenler veya tek kişilik kullanımlar için Stanley'nin Outdoor 0,47 litrelik termosu ideal bir seçenek olabilir. Bu termos, 519 TL'ye satışa sunulacak.

Ayrıca Stanley, kahve severler için de düşündü. Stanley Kahve Demleme Aparatı, bu Cuma sadece 319 TL'ye satışa sunulacak. Bu aparat ile her yerde taze demlenmiş kahvenizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu hafta BİM'de Stanley marka termoslar ve kahve demleme aparatı, hem kalitesi hem de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu fırsatları kaçırmayın!

Bir önceki mesajınız tamamlanmamış gibi görünüyor. Ancak, BİM 19 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan mutfak gereçlerine ek bir örnek olarak verdiğiniz "Naturelove Bambu Mutfak Gereçleri - 79 TL" bilgisi de not edildi.

BİM 19 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunda mutfak gereçleri kapsamında Naturelove markasının Bambu Mutfak Gereçleri de yer alıyor. Bu aktüel ürünler, doğal ve dayanıklı bambu malzemeden yapılmış olup mutfakta kullanım için idealdir. Naturelove Bambu Mutfak Gereçleri, çeşitli fiyat aralıklarında sunulacaktır. Örneğin, bazı ürünler 79 TL fiyatla satışa sunulacak. Müşteriler, BİM mağazalarında bu aktüel fırsat ürünlerini bulabilir ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabilirler.

BİM 19 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunda son olarak şu fırsat ürünleri yer alıyor:

Anahtarlık Şarj Kablosu: 59 TL

Katlanır Ayaklı Masa 50x70: 259 TL

50 kg Taşıyabilme Özelliğiyle Plastik Salıncak: 199 TL

Bu aktüel ürünler, BİM mağazalarında belirtilen fiyatlarla müşterilere sunulacak. Fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarına uğrayabilirsiniz.

Yenigün Haber Merkezi