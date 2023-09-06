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Latin müziğin dünya çapında bilinen efsane grubu Gipsy Kings, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmaya geliyor! Gipsy Kings by Andre Reyes, 19 Eylül’de Zorlu PSM’de latin müzik rüzgarı estirecek.

Gipsy Kings by Andre Reyes Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla aralarında 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona', 'No Volvere', 'Bem, Bem, Maria', 'Volare' ve 'Un Amor' adlı eserlerin de yer aldığı şarkılardan oluşan bir repertuvar ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Batı pop ve Latin ritimleri ile geleneksel flamenko stillerini harmanlayan ve dünyanın dört bir yanında unutulmaz konserlere imza atan Gipsy Kings, kurucu üyelerinden dünyaca ünlü Andre Reyes’ın yönetiminde ailenin diğer müzisyen üyelerinin de yer aldığı kadroyla 19 Eylül akşamı Piu Entertainment’ın 10. yıl konserleri kapsamında Zorlu PSM’de hayranlarına latin ezgileriyle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak.