İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkıları ve İstanbul Vakfı iş birliği ile düzenlenen festivalde, film gösterimleri ve atölyelerle minik sinemaseverler kültür ve sanatla buluştu.

Çocukların; sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden, Çocuk Filmleri Festivali’nin 19’uncusu yazarlık ve oyunculuk atölyelerin yanı sıra film gösterimleri ile minik sinemaseverlerle buluştu. İstanbul Vakfı iş birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleriyle daha da büyüyen festival, çocukları sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirdi. Sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlayan festival, dünyayı tanımalarının ve kendi kimliklerini güvenle ifade edebilmeleri için kültür ve sanatı çocuklara erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

Birbirinden eğlenceli filmler ve atölyeler miniklerin beğenisine sunuldu!

19. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkıları ve İstanbul Vakfı iş birliğiyle İstanbul’un çeşitli yerlerinde gerçekleşen film gösterimleri ve atölyelerle minik sinemaseverleri Mahalle Evleri’nde ağırladı. Festival filmleri; çekici hikayeleri ve birbirinden farklı atmosferleriyle, büyüleyen ve eğlendiren karakterleriyle minik sinemaseverleri keyif dolu bir yolculuğa çıkardı. Oyunculuk ve Yazarlık Atölyeleri ile tecrübeli ve ünlü isimleri çocuklarla bir araya getirirken; festivalde çocukların sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine tüyolar almaları sağlandı.

Festival boyunca, ünlü oyuncular Burcu Kara Parlak ve Ayşe Melike Çerçi’nin yanı sıra Mert Arat ve Fatma Yılmaz gibi deneyimli tiyatrocular tarafından 8-13 yaş aralığında miniklere oyunculuk ve drama atölyeleri verildi. Ayrıca Görevimiz Tatil ve Çakallarla Dans filmlerinin senaristlerinden Ali Tanrıverdi ile Seksenler ve Çocuklarla Duymasın dizilerinin senaristlerinden Etem Caner Karaüç, çocuklara yazarlık konularında atölyeler düzenlediler.

İstanbul Vakfı iş birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, Türsak Vakfı’nın kurumsal sponsorları Fono Film, Inter Medya ve Merzigo’nun destekleri ile gerçekleştirilen festivalde film gösterimleri Fikrigün Film, CJ ENM, BG Film, BMS Film, ISF Studios ve Siyah Martı’nın sponsorluğunda hayata geçirildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ