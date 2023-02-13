Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde sağlık hizmetlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Depremden etkilenen bölgelerdeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacının karşılanması için Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulduğunu bildiren Koca, bölgelere sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemelerin öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edildiğini belirtti.