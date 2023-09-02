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Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılında spor turizminin en büyük etkinliklerinden olan dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı MXGP TÜRKIYE, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar’da başladı. Dünyanın 180 ülkesinde 3.5 milyar kişinin izlediği yarış, Türkiye ve Afyonkarahisar için benzersiz bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası’na (MXGP) Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ev sahipliği yapacak. Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyada en çok izlenen yarışlar arasında gösteriyor.

DÖRT YARIŞ AYNI ANDA

Geçtiğimiz yıl şampiyonun belirlendiği MXGP Türkiye’de dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış aynı anda yapılıyor:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP)

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN)

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2)

- Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250)

Türkiye’de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçı katılıyor.