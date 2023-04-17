Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 19° Hava açık ve yağmurlu

Bursa 21° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Tekirdağ 17°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Edirne 18°:  Hava bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültülü

Kırklareli 18° :  Hava açık ve hafif yağmurlu

Yalova 22°:  Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 19°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın  bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 15°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Aksaray 22°:  Parçalı bulutlu

Konya: 21° Parçalı bulutlu

Eskişehir 19°:Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırıkkale 17°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Çankırı 17°: Çok bulutlu

Kayseri  19°: Parçalı bulutlu

Yozgat 17°:  Parçalı bulutlu

Sivas 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde  havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İzmir 23°:  Parçalı bulutlu

Manisa 24°:  Parçalı bulutlu

Aydın 23°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 20° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir 24 °:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Bursa 21° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Uşak 18°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde  havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 30°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Parçalı bulutlu

Hatay 28°: Güneşli

Mersin  30°:  Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 23°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 19°:  Parçalı bulutlu

Siirt 23°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 27°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

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Amasya: 24°:  Parçalı bulutlu

Bolu 16°:  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kastamonu 19°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sinop 24°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 22°:  Parçalı bulutlu

Trabzon 21°:  Parçalı bulutlu

Zonguldak 21°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın  parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 17°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 14° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 16°:  Parçalı bulutlu

Kars: 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Malatya: 22°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 21°: Parçalı bulutlu

 Van 16° : Parçalı bulutlu

Hakkari 18° : Parçalı bulutlu

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