Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 19° Hava açık ve yağmurlu
Bursa 21° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Tekirdağ 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Edirne 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültülü
Kırklareli 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Yalova 22°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 19°: Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 15°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Aksaray 22°: Parçalı bulutlu
Konya: 21° Parçalı bulutlu
Eskişehir 19°:Hava açık ve hafif yağmurlu
Kırıkkale 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Çankırı 17°: Çok bulutlu
Kayseri 19°: Parçalı bulutlu
Yozgat 17°: Parçalı bulutlu
Sivas 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İzmir 23°: Parçalı bulutlu
Manisa 24°: Parçalı bulutlu
Aydın 23°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Çanakkale 20° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Balıkesir 24 °: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bursa 21° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Uşak 18°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 30°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Parçalı bulutlu
Hatay 28°: Güneşli
Mersin 30°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 23°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu
Mardin 19°: Parçalı bulutlu
Siirt 23°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 27°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 16°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kastamonu 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sinop 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Rize 22°: Parçalı bulutlu
Trabzon 21°: Parçalı bulutlu
Zonguldak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 17°: Parçalı bulutlu
Ardahan 14° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 16°: Parçalı bulutlu
Kars: 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Malatya: 22°: Parçalı bulutlu
Tunceli 21°: Parçalı bulutlu
Van 16° : Parçalı bulutlu
Hakkari 18° : Parçalı bulutlu
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