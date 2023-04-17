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Kars: 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ardahan 14° : Hava açık ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Zonguldak 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Sinop 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 16°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

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Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Uşak 18°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 21° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 24 °: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çanakkale 20° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Aydın 23°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sivas 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 17°: Çok bulutlu

Kırıkkale 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 19°:Hava açık ve hafif yağmurlu

Ankara 15°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Kocaeli 19°: Hava açık ve yağmurlu

Yalova 22°: Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 18° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Edirne 18°: Hava bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültülü

Tekirdağ 17°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bursa 21° : Hava bulutlu ve yağmurlu

İstanbul: 19° Hava açık ve yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.