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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Kars: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Zonguldak 21°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Trabzon 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bolu 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bayburt 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Amasya: 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Isparta 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Uşak 19°: Hava açık ve yağmurlu

Balıkesir 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 20°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Manisa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

İzmir 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Yozgat 21°: Hava açık ve yağmurlu

Kayseri 18°: Hava açık ve yağmurlu

Çankırı 24°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Kırıkkale 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 15°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Ankara 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.

Kocaeli 16°: Hava açık ve yağmurlu

Yalova 18°: Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Edirne 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 17° : Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

İstanbul: 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.