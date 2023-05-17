Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.

İstanbul: 17°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 17° : Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Tekirdağ 18°:  Parçalı bulutlu

Edirne 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırklareli 16° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Yalova 18°:  Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 16°: Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 22°:  Hava açık ve hafif yağmurlu yağmurlu

Aksaray 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Konya: 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 15°: Hava açık ve yağmurlu

Kırıkkale 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 24°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Kayseri 18°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 21°:  Hava açık ve yağmurlu

Sivas 23°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde  havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 23°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Manisa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aydın 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çanakkale 20°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Balıkesir 20°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 19°: Hava açık ve yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 35°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 32°: Parçalı bulutlu

Mersin 34°:  Parçalı bulutlu

Osmaniye 33°:  Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu

Isparta 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 27°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu

Mardin 23°: Parçalı bulutlu

Siirt 26°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 32°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bayburt 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Bolu 25°:  Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Kastamonu 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Sinop 28°:  Parçalı bulutlu

Rize 21°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 20°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Zonguldak 21°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 19°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 15° : Parçalı bulutlu

Erzurum 19°:  Parçalı bulutlu

Kars: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Malatya: 26°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 24°: Parçalı bulutlu

Van 18° : Parçalı bulutlu

Hakkari 19° : Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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