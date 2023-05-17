Bugünün burçları Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının başarı ve mutluluk yol haritasıdır. Günün astrolojik yönlerinin uzman analizi ile her fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilecek ve hayatı dolu dolu yaşayabileceksiniz.

18 Mayıs 2023 Perşembe Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Çevrenizde çok fazla değişen kısım var ve işler korkutucu ve belirsiz gelse bile rotadan sapmamalısınız. İçgüdülerinize güvenin ve hedeflerinize doğru çalışmaya devam edin.



Boğa Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Yakın arkadaş ve meslektaşlarınızdan oluşan ağınız bugün büyük bir değişim geçirecek. Kendinizi, ilgi alanlarınızı ve değerlerinizi paylaşan insanlarla yeni bağlantılar kurarken bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda kişisel büyümenize ve gelişmenize odaklanmak için iyi bir zamandır.



İkizler Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Sevgili İkizler, bugün kişisel bakıma ve iyiliğe her şeyin üzerinde öncelik vermelisiniz. Yoğun bir gün olacak, bu yüzden kemerlerinizi bağlayın. İhtiyacınız olduğunda ara verdiğinizden ve dinlendiğinizden emin olun. Biraz nefes almaya ihtiyacın varsa bazı görevleri yarına kaydırabilirsin.



Yengeç Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Bir süredir bir soruna takılıp kaldınız ve bugün ona farklı bir açıdan bakmanız yardımcı olacaktır. Yaratıcı enerjinin akmasına izin verin ve yardım için güvendiğiniz insanlara ulaşmaktan korkmayın.



Aslan Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Bugün işinizde karşınıza yeni bir meydan okuma çıkacak ve gözünüzü korkutsa da birçok yeni olasılığı beraberinde getirecek. Hesaplanmış riskler almaktan korkmayın ve içgüdülerinize güvenin.



Başak Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Bugün finans veya zamanla ilgili herhangi bir büyük taahhütte bulunmadan önce iki kez (hatta üç kez) düşünün. Durum tespiti yapmak, iş cephesinde akıllıca kararlar vermenize de yardımcı olacaktır. İyi tavsiyeler beklenmedik kaynaklardan gelebilir, bu yüzden kulaklarınızı ve zihninizi açık tutun.



Terazi Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Terazi, bazı gereksiz masraflar sizin için kartlarda olduğu için mali durumunuza dikkat etmelisiniz. Plansız harcamalar yüzünden kendinizi hırpalamayın, bunun yerine önümüzdeki günlerde paranızı biriktirmek için nasıl çalışabileceğinize odaklanın.



Akrep Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Sevgili Akrepler, işinizde sizi bekleyen büyük bir şey var. Sıkı çalışmanız ve azminiz karşılığını büyük ölçüde almak üzere ve şimdi sevinme zamanı. Ancak büyük sorumlulukla birlikte eşinizle geçirdiğiniz zamanı tüketebilecek çalışma saatleri gelir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca birlikte geçireceğiniz zaman hakkında konuşma zamanı.



Yay Burcu Bugünkü Burç: 18 Mayıs 2023

Bugün, kardeşinizle kaliteli zaman geçirmekle ilgili olacak. Birbirinize yakınlaşmanıza yardımcı olacak dürüst sohbetler için iyi bir zaman. İş cephesinde, yetki vermenin önemini öğrenecek ve hayatınızı çok daha kolaylaştıracaksınız.



Oğlak Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Bugün yeni bir şeye başlamak için güzel bir gün. Durum tespiti yaptınız ve tüm temelleri ele aldınız ve şimdi tüm çalışmalarınızı eyleme geçirme zamanı. Sizinkinden daha az deneyime sahip insanlardan gelen tavsiyeleri göz ardı etmeyin, paylaşacak değerli şeyleri olabilir.



Kova Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Sevgili Kovalar, bu ay kariyerinize ve profesyonel hedeflerinize odaklanma zamanı olacak. Yeni fırsatların veya zorlukların kendilerini gösterdiğini görebilirsiniz. Hesaplanmış riskler almaktan korkmayın ve içgüdülerinize güvenin.



Balık Burcu Bugün: 18 Mayıs 2023

Bugün, devam eden aile içi anlaşmazlıkları çözmek için iyi bir gün. Konuşmalar daha açık ve dürüst olacak ve bu başlangıçta zor olsa da, yalnızca daha sağlıklı ve daha yakın ilişkilerle sonuçlanacak.