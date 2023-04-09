'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, konuk olduğu Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da mal varlığı ile ilgili yaptığı itiraflar gündeme bomba gibi düşmüştü. "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyen Kobra Murat, ekran başındaki herkesi şok etmişti. Ünlü şarkıcı, "Ben o programa katıldığımda program reyting alsın diye dedim."şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kobra Murat, söz konusu söylemlerini için tamamen reyting amaçlı olduğunu belirterek "Ben o programa katıldığımda program reyting alsın diye dedim. 'Şimdiye kadar 18 kilo altınlarım olmuştu' dedim. O kısmı kesmişler. Bizim düğünlere çok para gidiyor. 1 ev parası bir düğüne gidiyor. Ben çocuklarıma bir hatıra bırakmak istiyorum, çocuğuma 13 yaşında yazlık aldım. 2.5 milyon borca girdim konak yaptırıyorum, üst katında ben oturacağım" ifadelerini kullandı.

Eskiden ölmüşlerle konuşan biri olduğunu söyleyen Kobra Murat, "millete senin başına bu gelecek şu gelecek derdim. Herkesin çok bereketini, çok duasını aldım. Ben de bu çocuğumun bu günlerini görünce 7 tane kurban keserim. Bana kimse mahallede Murat demez. Üç tane çocuğum var, bütün akrabalarımın yükü benim üzerimde. Kimse çalışmıyor, benim dışımda" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi