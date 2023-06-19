18 Haziran 2023 reyting sonuçları! Teşkilat, Güzel Günler, MasterChef Türkiye All Star reyting sıralaması? yeni günde en çok aratılan konuların başında geliyor. Dün akşam yayınlanan birçok dizi reyting savaşı verdi. Pazar akşamları iddialı diziler, günün en çok izlenen dizisi olmak için yarışıyor. Peki Teşkilat, Güzel Günler, MasterChef Türkiye All Star dizisi kaç reyting aldı? Hangi dizi kaç reying ile günü noktaladı. İşte 18 Haziran 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları...

18 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Vermem Seni Ellere, üçüncü sırada Masterchef Türkite All Star programı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkite All Star, üçüncü sırada Güzel Günler dizisi yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkite All Star, üçüncü sırada Güzel Günler dizisi yer aldı.