Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 18 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı

İzmir 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bursa 24°: Yağmurlu

Adana 28°: Bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

Antalya 26°: Parçalı bulutlu

Muğla 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Karabük 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bitlis 24°: Güneşli

Bolu 19°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Nevşehir 22°: Parçalı bulutlu

Aksaray 25°: Parçalı bulutlu

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu