Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 18 Haziran Pazar günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı
İzmir 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa 24°: Yağmurlu
Adana 28°: Bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
Antalya 26°: Parçalı bulutlu
Muğla 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Karabük 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bitlis 24°: Güneşli
Bolu 19°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 22°: Parçalı bulutlu
Aksaray 25°: Parçalı bulutlu
Ağrı 24°: Parçalı bulutluKaynak: HABER MERKEZİ