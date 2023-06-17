Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 18 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli’nde ise hava parçalı bulutlu olacak.
İstanbul 26°: Parçalı bulutlu
Bursa 24°: Yağmurlu
Tekirdağ 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Edirne 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Sakarya 24°: Yağmurlu
Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu
Yalova 25°: Sağanak yağışlı
Kocaeli 25°: Sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı
Aksaray 25°: Parçalı bulutlu
Konya: 25°: Parçalı bulutlu
Eskişehir 25°: Sağanak yağışlı
Kırıkkale 25°: Yer yer sağanak yağışlı
Çankırı 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Kayseri 24°: Parçalı bulutlu
Yozgat 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Sivas 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Aydın 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Çanakkale 27°: Bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.
Adana 28°: Bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
Antalya 26°: Parçalı bulutlu
Hatay 27°: Yer yer yağışlı
Mersin 28°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 24°: Yağmurlu
Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu
Isparta 24°: Yer yer yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman ve Siirt ise parçalı bulutlu olacak.
Gaziantep 28°: Güneşli
Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 33°: Güneşli
Mardin 29°: Güneşli
Siirt 33°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 32°: Güneşli
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Sinop’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.
Amasya: 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Bayburt 20°: Yer yer sağanak yağışlı
Bolu 19°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Giresun 23°: Sağanak yağışlı
Kastamonu 20°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 22°: Parçalı bulutlu
Karabük 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Ordu 23° : Gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 23°: Sağanak yağışlı
Trabzon 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 22°: Yer yer sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ve Kars ise sağanak yağışlı olacak.
Ağrı 24°: Parçalı bulutlu
Ardahan 21°: Yer yer sağanak yağışlı
Erzurum 22°: Parçalı bulutlu
Kars 21°: Sağanak yağışlı
Malatya: 27°: Parçalı bulutlu
Tunceli 28°: Parçalı bulutlu
Muş 26°: Güneşli
Şırnak 28°: Güneşli
Van 24°: Güneşli
Hakkari 24°: Güneşli
Kaynak: HABER MERKEZİ