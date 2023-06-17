Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 18 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli’nde ise hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul 26°: Parçalı bulutlu

Bursa 24°: Yağmurlu

Tekirdağ 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Edirne 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Sakarya 24°: Yağmurlu

Kırklareli 27°: Parçalı bulutlu

Yalova 25°: Sağanak yağışlı

Kocaeli 25°: Sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 23°: Yer yer sağanak yağışlı

Aksaray 25°: Parçalı bulutlu

Konya: 25°: Parçalı bulutlu

Eskişehir 25°: Sağanak yağışlı

Kırıkkale 25°: Yer yer sağanak yağışlı

Çankırı 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kayseri 24°: Parçalı bulutlu

Yozgat 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Sivas 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa 25°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Aydın 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Çanakkale 27°: Bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

Denizli 27°: Yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 24°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Uşak 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.

Adana 28°: Bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

Antalya 26°: Parçalı bulutlu

Hatay 27°: Yer yer yağışlı

Mersin 28°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 24°: Yağmurlu

Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu

Isparta 24°: Yer yer yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın güneşli olması bekleniyor. Adıyaman ve Siirt ise parçalı bulutlu olacak.

Gaziantep 28°: Güneşli

Adıyaman 31°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 33°: Güneşli

Mardin 29°: Güneşli

Siirt 33°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 32°: Güneşli

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor. Sinop’ta ise hava parçalı bulutlu olacak.

Amasya: 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Bayburt 20°: Yer yer sağanak yağışlı

Bolu 19°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Giresun 23°: Sağanak yağışlı

Kastamonu 20°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 22°: Parçalı bulutlu

Karabük 22°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Ordu 23° : Gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize 23°: Sağanak yağışlı

Trabzon 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak 22°: Yer yer sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor. Ardahan ve Kars ise sağanak yağışlı olacak.

Ağrı 24°: Parçalı bulutlu

Ardahan 21°: Yer yer sağanak yağışlı

Erzurum 22°: Parçalı bulutlu

Kars 21°: Sağanak yağışlı

Malatya: 27°: Parçalı bulutlu

Tunceli 28°: Parçalı bulutlu

Muş 26°: Güneşli

Şırnak 28°: Güneşli

Van 24°: Güneşli

Hakkari 24°: Güneşli



