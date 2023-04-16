Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve hafif yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 21°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Bursa 20° : Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 15°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Edirne 15°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kırklareli 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kocaeli 18°: Hava açık ve yağmurlu

Yalova 20°:Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 20°: Çok bulutlu

Aksaray 22°: Parçalı bulutlu

Konya: 20° Çok bulutlu

Eskişehir 18°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 21°: Parçalı bulutlu

Çankırı 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri 18°: Çok bulutlu

Yozgat 17°: Çok bulutlu

Sivas 19°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Manisa 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çanakkale 17° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Balıkesir 21 °: Hava açık ve yağmurlu

Bursa 20° : Hava açık ve yağmurlu

Uşak 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 28°: Parçalı bulutlu

Antalya 24°: Parçalı bulutlu

Hatay 26°: Parçalı bulutlu

Mersin 27°: Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 18°: Parçalı bulutlu

Siirt 22°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 24°: Parçalı bulutlu

Bolu 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 20°: Çok bulutlu

Sinop 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Zonguldak 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 17°: Parçalı bulutlu

Ardahan 15°: Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 17°: Parçalı bulutlu

Kars: 16°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 21°: Parçalı bulutlu

Tunceli 20°: Parçalı bulutlu

Van 15° : Parçalı bulutlu

Hakkari 17° : Parçalı bulutlu

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