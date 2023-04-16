Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve hafif yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 21°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Bursa 20° : Hava açık ve yağmurlu

Tekirdağ 15°:  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Edirne 15°:  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kırklareli 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Yalova 20°:  Hava açık  ve yağmurlu

Kocaeli 18°: Hava açık ve yağmurlu

Yalova 20°:Hava açık ve yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 20°:  Çok bulutlu

Aksaray 22°:  Parçalı bulutlu

Konya: 20° Çok bulutlu

Eskişehir 18°:Parçalı  bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 21°:  Parçalı bulutlu

Gazeteci yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu İzmirlilerle buluştu Gazeteci yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu İzmirlilerle buluştu

Çankırı 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri  18°: Çok bulutlu

Yozgat 17°:  Çok bulutlu

Sivas 19°: Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu, yer yer ise  parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 21°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Manisa 20°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 18°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Çanakkale 17° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Balıkesir 21 °:  Hava açık ve yağmurlu

Bursa 20° : Hava açık ve yağmurlu

Uşak 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 28°: Parçalı bulutlu

Antalya 24°: Parçalı bulutlu

Hatay 26°: Parçalı bulutlu

Mersin  27°:  Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu

Mardin 18°:  Parçalı bulutlu

Siirt 22°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 26°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde  havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 24°:  Parçalı bulutlu

Bolu 18°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 20°:  Çok bulutlu

Sinop 25°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 20°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 20°:  Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu

Zonguldak 19°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 17°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 15°: Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 17°:  Parçalı bulutlu

Kars: 16°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 21°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 20°: Parçalı bulutlu

Van 15° : Parçalı bulutlu

Hakkari 17° : Parçalı bulutlu

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