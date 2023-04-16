Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın yer yer bulutlu ve hafif yağmurlu olması beklenirken, yer yer de havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 21°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Bursa 20° : Hava açık ve yağmurlu
Tekirdağ 15°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Edirne 15°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kırklareli 16° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Yalova 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 18°: Hava açık ve yağmurlu
Yalova 20°:Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 20°: Çok bulutlu
Aksaray 22°: Parçalı bulutlu
Konya: 20° Çok bulutlu
Eskişehir 18°:Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 21°: Parçalı bulutlu
Çankırı 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kayseri 18°: Çok bulutlu
Yozgat 17°: Çok bulutlu
Sivas 19°: Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Manisa 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Aydın 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çanakkale 17° : Hava bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Balıkesir 21 °: Hava açık ve yağmurlu
Bursa 20° : Hava açık ve yağmurlu
Uşak 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 28°: Parçalı bulutlu
Antalya 24°: Parçalı bulutlu
Hatay 26°: Parçalı bulutlu
Mersin 27°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 24° : Parçalı bulutlu
Mardin 18°: Parçalı bulutlu
Siirt 22°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 26°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 24°: Parçalı bulutlu
Bolu 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kastamonu 20°: Çok bulutlu
Sinop 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Rize 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 20°: Hava bulutlu ve muhtemelen yer yer yağmurlu
Zonguldak 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 17°: Parçalı bulutlu
Ardahan 15°: Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 17°: Parçalı bulutlu
Kars: 16°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 21°: Parçalı bulutlu
Tunceli 20°: Parçalı bulutlu
Van 15° : Parçalı bulutlu
Hakkari 17° : Parçalı bulutlu
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