17 Nisan pazartesi yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Pazartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Küçük Yalanlar

22:15 Sesinde Aşk Var

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17.15 Masterchef Türkiye

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender

12:25 Gönül Dağı

15:35 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne

20:00 Seksenler

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi