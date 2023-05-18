Bugün sizlere 17 Mayıs 2023 Çarşamba tarihinde yayınlanan televizyon programlarının reyting sonuçları hakkında bilgi vereceğiz. Bu tarih, birçok farklı kanalda yayınlanan programların birbirleriyle yarıştığı bir gün olarak dikkat çekti. Peki hangi programlar zirveye yerleşti? İşte bu sorunun cevabı…

17 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de Kuruluş Osman birinci, Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ikinci, ATV Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.

AB'de Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı birinci, Kuruluş Osman ikinci, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber üçüncü oldu.

20+ABC1 grubunda ise Kuruluş Osman birinci, Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ikinci, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.

1. Zirvenin Sahibi: Kuruluş Osman

İlk sırayı kimseye kaptırmayan dizi, yine ATV kanalında Kuruluş Osman oldu. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kuruluş Osman’ın bu kadar popüler olmasının sebepleri arasında, oyuncu kadrosu, senaryosu ve tarihi konusu yer alıyor. Ayrıca, dizinin kaliteli çekimleri ve müzikleri de izleyicilerin ilgisini çeken diğer faktörler arasında yer alıyor.

2. İkinci Sıra: Manchester City - Real Madrid

Bu hafta TV8 kanalında Manchester City - Real Madrid maçı, zirvenin ikinci sırasında yer aldı. Manchester City ve Real Madrid, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline katılabilmek için 1-1'in rövanşında karşı karşıya geldi. Adeta bir 'Erken Final' havasında geçen dev maçta gülen taraf Guardiola ve öğrencileri oldu. İngiltere'deki maçı Bernardo Silva (2), Eder Militao (k.k) ve Julian Alvarez'in attığı gollerle 4-0 gibi ezici bir skorla kazanan City, İstanbul'daki finalde Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'inin rakibi oldu.

3. Üçüncü Sıra: Adım Farah

Adım Farah, bu hafta da zirvedeki yerini korumaya devam etti. Fox tv ekranlarında Engin Akyürek ve Demet Özdemir ikilisinin başrolü paylaştığı Adım Farah dizisi gecenin ikinci en çok izlenen dizisi olmayı başardı.