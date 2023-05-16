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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Kars: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Zonguldak 21°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Trabzon 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Rize 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kastamonu 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bolu 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Bayburt 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Amasya: 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Isparta 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Uşak 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Balıkesir 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Çanakkale 24°:Bulutlu ve yağmurlu

İzmir 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Sivas 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Yozgat 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Kayseri 24°: Hava açık ve yağmurlu

Çankırı 25°: Hava açık ve yağmurlu

Kırıkkale 26°: Hava açık ve yağmurlu

Eskişehir 23°: Hava açık ve yağmurlu

Yeni Meclisteki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Yeni Meclisteki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Konya: 26°: Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ankara 25°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.

Kocaeli 16°: Hava açık ve yağmurlu

Yalova 22°: Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 18° : Bulutlu ve şiddetli yağışlı

Tekirdağ 19°: Bulutlu ve şiddetli yağışlı

Bursa 22° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

İstanbul: 20°: Hava açık ve yağmurlu

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.