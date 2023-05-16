Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.
İstanbul: 20°: Hava açık ve yağmurlu
Bursa 22° : Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Tekirdağ 19°: Bulutlu ve şiddetli yağışlı
Edirne 19°: Yoğun sağanak yağmur
Kırklareli 18° : Bulutlu ve şiddetli yağışlı
Yalova 22°: Hava açık ve yağmurlu
Kocaeli 16°: Hava açık ve yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 25°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Aksaray 28°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 26°: Hava açık ve yağmurlu
Eskişehir 23°: Hava açık ve yağmurlu
Kırıkkale 26°: Hava açık ve yağmurlu
Çankırı 25°: Hava açık ve yağmurlu
Kayseri 24°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Sivas 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu olması beklenirken, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Manisa 26°: Parçalı bulutlu
Aydın 25°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 24°:Bulutlu ve yağmurlu
Balıkesir 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Uşak 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 35°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 32°: Parçalı bulutlu
Mersin 34°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 33°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 31°: Parçalı bulutlu
Isparta 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 27°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 28° : Parçalı bulutlu
Mardin 23°: Parçalı bulutlu
Siirt 26°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 32°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 26°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Bayburt 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Bolu 25°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Kastamonu 24°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Sinop 28°: Parçalı bulutlu
Rize 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Zonguldak 21°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 19°: Parçalı bulutlu
Ardahan 15° : Parçalı bulutlu
Erzurum 19°: Parçalı bulutlu
Kars: 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Malatya: 26°: Parçalı bulutlu
Tunceli 24°: Parçalı bulutlu
Van 18° : Parçalı bulutlu
Hakkari 19° : Parçalı bulutlu
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