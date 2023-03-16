17 Mart 2023 Cuma yarın televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.

Cuma günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat



10:45 Ekonomi Arası



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:00 Fulya ile Umudun Olsun



18.00 Mahkum



19:00 FOX Ana Haber



20:00 Mahkum



23:45 Aşk Mantık İntikam

08:00 Kahvaltı Haberleri



10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane



16:20 Esra Erol’da



19:00 ATV Ana Haber



20:00 Bir Zamanlar Çukurova



00:20 Berat Kandili Özel

08:00 Bu Sabah



10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk



12:00 Gelin Evi



15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme



18:10 Senin Hayatın



18:45 SHOW Ana Haber



20:00 Güldür Güldür Show

09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Yaprak Dökümü



13:00 Gelinim Mutfakta



16:00 Arka Sokaklar



18:45 Kanal D Ana Haber



19:15 Berat Gecesi Özel



20:45 Camdaki Kız

07:00 Mesut Yar ile Bugün



09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan



13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde



16:00 Söz



18:30 Star Haber



20:00 Ölümsüz



22:30 Ölümsüz

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa



11:15 Survivor All Star



13:00 Survivor Panorama



14:45 Canım Annem



16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz



20:00 Survivor All Star



00:15 Survivor Ekstra

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi



09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)



12:30 Ailenin Yeni Üyesi



13:30 Ege'nin Hamsisi



16:30 Seksenler (Altyazılı)



19:00 Ana Haber (Canlı)



19:55 İddiaların Aksine



20:00 Berat Kandili Özel (Canlı)



22:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)



01:10 Türk Sineması "Rüya Makamı"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi