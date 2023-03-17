17 Mart 2023 Cumartesi yarın televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Ekonomi Arası
11:20 - Kamera Arkası
12:00 - Iron Man
14:30 - Adım Farah
16:45 - EGO
19:00 -Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Dokuz Oğuz
23:45 - Ego
07:30- atv'de Hafta Sonu
10:00 - Can Feda - Yerli Sinema
12:00 - Akıncı Çizgi Dizi
12:30 - Akıncı Çizgi Dizi
13:00 - Ateş Kuşları
16:00 - Aldatmak
19:00 - atv Ana Haber
08:30 - Tarkan Güçlü Kahraman
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - Bir Şansım Olsa
14:30 - Aile
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:45 - Kızılcık Şerbeti
07:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
08:45 - İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 - Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 - Burcu İle Hafta Sonu
12:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
14:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
07:15 - Süper Bir Takım
07:30 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Kırmızı Oda
16:00 - Survivor Panorama
18:30 - Survivor 2023
06:38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 - Vuslat
09:45 - Hayallerinin Peşinde
13:00 - Alparslan: Büyük Selçuklu
16:15 - Türk Sineması "İhtiyar Kurtlar"
19:00 - Ana Haber 20:00 - Gönül Dağı
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi