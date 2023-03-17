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28 Mart Salı 2023 ŞOK aktüel kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var?

Çocuk korku ve kaygılarıyla baş edebilmek için soru sorabilir.

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06:38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:15 - Süper Bir Takım

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

13:00 - Bir Şansım Olsa

20:00 - Dokuz Oğuz

19:00 -Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

Cumartesi günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

17 Mart 2023 Cumartesi yarın televizyon hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV , Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.