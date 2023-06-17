17 Haziran Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 17 Haziran Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 17 Haziran Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yabancı Sinema Dev Primat Canavara Karşı
01:45 Yabancı Sinema Dev Primat Canavara Karşı
03:15 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Kadifeden Kesesi
16:00 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Yerli Sinema Çalgı Çengi: İkimiz
01:45 Maviye Sürgün
03:45 Yerli Sinema Çalgı Çengi: İkimiz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Çizgi Dizi Akıncı
10:20 Çizgi Dizi Akıncı
11:00 Ateş Kuşları
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Venom: Zehirli Öfke
22:00 Yabancı Sinema Bad Boys: Her Zaman Çılgın
00:30 Yabancı Sinema Venom: Zehirli Öfke
02:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:15 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Söz
09:00 Yüz Yıllık Mucize
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Deli Aşk
22:15 Yerli Sinema Pek Yakında
00:45 Yerli Sinema Deli Aşk
02:45 Yerli Sinema Pek Yakında
05:00 Ömer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Ege’nin Hamsisi
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:35 Yürek Çıkmazı
14:45 Teşkilat
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
04:35 Hayallerinin Peşinde
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Yerli Sinema Ustalar Alemi
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Yerli Sinema Ustalar Alemi
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sofrası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kısmet
14:15 Kapımdaki Dedektif
14:45 Yerli Sinema Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
16:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet
02:00 Tetikçinin Oğlu
04:30 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
Kaynak: DEMET CENGİZ