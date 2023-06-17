17 Haziran Cumartesi Yayın akışı! Bugün kanallarda neler var? TRT1, SHOW, KANAL D, STAR, ATV, FOX...Türkiye ve yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları 17 Haziran Cumartesi günü yayın akışını internet üzerinden araştırmayı sürdürüyor. Gündüz yayınlanan yarışmalar ve programlarda son durum merak ediliyor. Akşam kuşağında ise reyting savaşı veren birçok dizide son durum nedir? Akşam hangi filmler var? 17 Haziran Cumartesi günü ATV,TRT1, KANAL D, TV8, SHOW TV, STAR'da hangi dizi veya filmler var? İşte gündüz ve akşam yayın akışı haberimizde yer almaktadır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yabancı Sinema Dev Primat Canavara Karşı

01:45 Yabancı Sinema Dev Primat Canavara Karşı

03:15 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Kadifeden Kesesi

16:00 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Yerli Sinema Çalgı Çengi: İkimiz

01:45 Maviye Sürgün

03:45 Yerli Sinema Çalgı Çengi: İkimiz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çizgi Dizi Akıncı

10:20 Çizgi Dizi Akıncı

11:00 Ateş Kuşları

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Venom: Zehirli Öfke

22:00 Yabancı Sinema Bad Boys: Her Zaman Çılgın

00:30 Yabancı Sinema Venom: Zehirli Öfke

02:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:15 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

09:00 Yüz Yıllık Mucize

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Deli Aşk

22:15 Yerli Sinema Pek Yakında

00:45 Yerli Sinema Deli Aşk

02:45 Yerli Sinema Pek Yakında

05:00 Ömer

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Ege’nin Hamsisi

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:35 Yürek Çıkmazı

14:45 Teşkilat

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

04:35 Hayallerinin Peşinde

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Yerli Sinema Ustalar Alemi

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Yerli Sinema Ustalar Alemi

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sofrası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kısmet

14:15 Kapımdaki Dedektif

14:45 Yerli Sinema Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

16:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet

02:00 Tetikçinin Oğlu

04:30 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk