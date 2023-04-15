Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 19° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 22° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 17°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Edirne 19°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kırklareli 19° : Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Yalova 22°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Kocaeli 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Yalova 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 18°: Hava açık ve yer yer hafif yağmurlu
Aksaray 20°: Parçalı bulutlu
Konya: 20° Parçalı bulutlu
Eskişehir 20°:Parçalı bulutlu
Kırıkkale 22°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı 21°: Çok bulutlu
Kayseri 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Yozgat 18°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Sivas 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık , yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Manisa 22°: Parçalı bulutlu
Aydın 21°: Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Çanakkale 20° : Hava bulutlu ve yağmurlu
Balıkesir 23 °: Parçalı bulutlu
Bursa 22° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 18°: Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 27°: Parçalı bulutlu
Antalya 23°: Parçalı bulutlu
Hatay 25°: Parçalı bulutlu
Mersin 26°: Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adıyaman 21°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu
Mardin 16°: Parçalı bulutlu
Siirt 21°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 24°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 25°: Hava açık ve yağmurlu
Bolu 18°: Hava açık ve yağmurlu
Kastamonu 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sinop 25°: Bulutlu ve yer yer muhtemelen yağmurlu
Rize 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Trabzon 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Zonguldak 22°: Hava açık ve yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 16°: Parçalı bulutlu
Ardahan 14° : Parçalı bulutlu
Erzurum 15°: Parçalı bulutlu
Kars: 16°: Parçalı bulutlu
Malatya: 20°: Parçalı bulutlu
Tunceli 19°: Parçalı bulutlu
Van 14° : Parçalı bulutlu
Hakkari 15° : Parçalı bulutlu
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