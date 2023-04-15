Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 19° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 22° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 17°:  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Edirne 19°:  Hava bulutlu ve yağmurlu

Kırklareli 19° :  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Yalova 22°:  Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Kocaeli 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Yalova 20°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 18°:  Hava açık ve yer yer hafif yağmurlu

Aksaray 20°:  Parçalı bulutlu

Konya: 20° Parçalı bulutlu

Eskişehir 20°:Parçalı  bulutlu

Kırıkkale 22°:  Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 21°: Çok bulutlu

Kayseri  18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Yozgat 18°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Sivas 19°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi’nde havanın açık , yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 22°:  Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Manisa 22°:  Parçalı bulutlu

Aydın 21°:  Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 20° : Hava bulutlu ve yağmurlu

Balıkesir 23 °:  Parçalı bulutlu

Bursa 22° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Ecmain Ne Demek? TDK'ya Göre Ecmain Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir? Ecmain Ne Demek? TDK'ya Göre Ecmain Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Uşak 18°: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 27°: Parçalı bulutlu

Antalya 23°: Parçalı bulutlu

Hatay 25°: Parçalı bulutlu

Mersin  26°:  Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adıyaman 21°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu

Mardin 16°:  Parçalı bulutlu

Siirt 21°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 24°:  Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 25°:  Hava açık ve yağmurlu

Bolu 18°:  Hava açık ve yağmurlu

Kastamonu 19°:  Hava açık ve yağmurlu

Sinop 25°:  Bulutlu ve yer yer muhtemelen yağmurlu

Rize 20°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Trabzon 19°:  Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Zonguldak 22°:  Hava açık ve yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 16°:  Parçalı bulutlu

Ardahan 14° : Parçalı bulutlu

Erzurum 15°:  Parçalı bulutlu

Kars: 16°: Parçalı bulutlu

Malatya: 20°:  Parçalı bulutlu

Tunceli 19°: Parçalı bulutlu

 Van 14° : Parçalı bulutlu

Hakkari 15° : Parçalı bulutlu

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